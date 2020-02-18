"Единая Россия" выступает за снижение ставки по ипотеке до 5-6%

"Единая Россия" будет добиваться снижения ставки по ипотеке до уровня 5-6%, для этого на сегодняшний день созданы все условия. Об этом заявил депутат от фракции Александр Якубовский на пленарном заседании нижней палаты.

Парламентарий, который возглавляет рабочую группу ЕР по защите прав дольщиков, напомнил, что председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал позицию "Единой России". Он поручил кабинету министров представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам уже до 16 марта.

Значение средневзвешенной ставки в 2019 году оказалось 9,9% годовых без учета дополнительных затрат на ипотеку, сообщил парламентарий. Фактически же реальная ставка находилась где-то в районе 12%, отметил он. И это при рекордно низкой инфляции в 3%.

Кстати, большая часть заемщиков, взявших кредит в текущем году, - это семьи с детьми:

- Есть четкая взаимосвязь между возможностью улучшить жилищные условия и рождаемостью: у 18% семей, взявших ипотечный кредит в 2019 году, дети родились после оформления кредита, - отметил депутат.

Он также пояснил, за счет чего можно понизить ставку. Среди факторов - оптимизация операционных затрат и внутренних резервов, уточнение правил кредитования застройщиков, уменьшение стоимости фондирования, а также получение дополнительной ликвидности в форме средств граждан на счетах эскроу. Только за счет этого есть потенциал для снижения ставки по ипотечным кредитам на 1-2%.

По мнению Якубовского, необходимо, чтобы Банк России еще раз проанализировал подходы к фондированию и резервированию средств, установлению коэффициентов риска для ипотечных кредитов и представил предложения по их снижению.