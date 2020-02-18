Еще 88 человек заболели коронавирусом на лайнере Diamond Princess

В Японии еще 88 человек заразились коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess. Все вновь заболевшие люди будут незамедлительно госпитализированы в местные лечебные учреждения. О гражданстве инфицированных пока информации нет.

Таким образом, общее число заболевших на судне составило 542 человека, передает телерадиокомпания NHK со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Судно Diamond Princess стоит на карантине у японского портового города Йокогама. На его борту с учетом экипажа находятся около 3,2 тысяч человек. Местные власти намерены с 19 февраля разрешить не зараженным коронавирусом пассажирам сойти на берег. Как рассказал глава японского здравоохранительного ведомства, к 21 февраля все туристы и члены экипажа должны будут покинуть корабль.

На круизном лайнере находятся 24 гражданина России. Ранее стало известно, что одна наша соотечественница заболела коронавирусом. О новых случаях заражения россиян на Diamond Princess пока не сообщалось.