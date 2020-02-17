Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Гражданка России заразилась коронавирусом COVID-19 на круизном судне Diamond Princess, которое стоит на карантине у портового города Йокогама к югу от Токио. Заболевшая доставлена в одно из местных лечебных учреждений. Всего на корабле находятся 24 наших соотечественника.

"В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", - сообщило посольство России в Японии на своей странице в Facebook.

По последней информации, количество инфицированных на лайнере составляет 355 человек. Карантинные мероприятия должны завершиться 19 февраля.

Тем временем некоторые страны уже приступили к эвакуации своих граждан с Diamond Princess. Первыми своих людей вывезли США. За американцами прилетели два чартера, которые пассажиров лайнера и членов экипажа с американскими паспортами доставили на родину. Им предстоит пройти двухнедельный карантин на территории двух военно-воздушных баз США в штатах Калифорния и Техас.

Кроме того, к вывозу своих пассажиров активно готовятся Австралия, Италия, Канада, Гонконг и Тайвань. Посольство РФ в Токио ранее сообщало, что наши граждане не запрашивали эвакуацию.