Йоханнес Бе: С критикой Логинова мы немного перегнули

Известный норвежский биатлонист Йоханнес Бе признался, что он и другие спортсмены перегнули с критикой россиянина Александра Логинова после его победы в спринте на чемпионате мира в Италии.

Целый ряд спортсменов, среди которых были и братья Йоханнес и Тарей Бе, обрушились с критикой на Логинова, припомнив ему дисквалификацию за допинг, которая случилась уже довольно давно.

В эфире "Матч ТВ" норвежец признался, что он и его коллеги явно погорячились в своих комментариях сразу после гонки.

"Согласен, мы немного перегнули. Понимаем, что подпортили Логинову его день. Но мы не должны забывать о допинге. Это будет хорошим предостережением для молодых спортсменов, что после возвращения в спорт после дисквалификации, когда они будут побеждать, все будут вспоминать про допинг", - признался норвежец.