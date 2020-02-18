Каким образом 78-летний социалист может стать кандидатом в президенты США

После первичных выборов в штатах Айова и Нью-Гэмпшир сенатор Берни Сандерс выглядит лидером в борьбе за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии и бросить вызов президенту Дональду Трампу в нобяре. Авторитетный ресурс политических прогнозов FiveThirtyEight оценивает шансы Сандерса получить номинацию как 2 к 5, выше, чем у любого из конкурентов. Для сравнения, шансы идущего вторым бывшего вице-президента Джозефа Байдена оцениваются всего как 1 к 9. Прогноз шокирующий для руководства демпартии, которое никогда не скрывало своих антипатий к экстравагантному сенатору, называющему себя демократическим социалистом. Действительно ли американцы готовы сделать столь рискованную ставку?

В 2016 году сенатор уже попробовал свои силы, вопреки всем прогнозам составив серьезную конкуренцию экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Тем не менее, в силу ряда причин тогда Сандерс уступил ей в битве один-на-один. Во-первых, его сторонники - все же меньшинство в рядах демократов, а особенно туго у Сандерса было с поддержкой цветных меньшинств, считающихся базовым электоратом партии. Во-вторых, против сенатора работала как верхушка партии, так и отлаженная электоральная машина Клинтон с мощной спонсорской поддержкой. Наконец, свою роль мог сыграть и преклонный возраст - Сандерсу тогда было 74 года. В итоге демократы предпочли не рисковать, поддержав более умеренную фигуру Клинтон.

Казалось бы, почти все эти факторы сохраняются и сейчас, а возраста у сенатора даже прибавилось на 4 года, не говоря уже о недавно перенесенном сердечном приступе. Это существенно, ведь предвыборный марафон - это изнурительная гонка.

Тем не менее, дорога Сандерса к номинации сейчас выглядит куда более очевидной, чем у любого из его конкурентов. Все дело в том, что, как показали состоявшиеся кокусы и праймериз, в этот раз у него нет одного конкурента, способного объединить остальных избирателей-демократов. По сути, рецепт успеха для Сандерса - "разделяй и властвуй".

Кампания считавшегося фаворитом Джозефа Байдена после фиаско в первых двух штатах стремительно идет ко дну, испытывая острый дефицит спонсорских вливаний. Результаты другого потенциального фаворита, сенатора Элизаберт Уоррен, которая, как и Сандерс, апеллирует к прогрессивному электорату, пока блеклые: она дважды финишировала за спиной сенатора-социалиста. И если исходить из соцопросов в штатах, где предстоят следующие праймериз, признаков того, что ей удастся переломить ситуацию, не просматривается. На этом безрыбье внезапно "выстрелили" малоизвестный мэр городка Саут-Бенд Пит Буттиджич и, в меньшей степени, сенатор Эмми Клобушар, финишировавшая третьей на праймериз в Нью-Гэмпшире. Но дальнейшие перспективы обоих тоже далеко не очевидны. Буттиджаджу всего 38 лет, за его плечами успешный, но скромный политический опыт, он первый в истории США выдвиженец нетрадиционной сексуальной ориентации, а его популярность среди афроамериканцев оставляет желать лучшего. Согласно соцопросам, в следующих в предвыборном календаре Неваде и Южной Каролине, где высока доля цветного населения, Буттиджич заметно уступает конкурентам. Что до Клобушар, то до праймериз в Нью-Гэмпшире ее кампания, казалось, шла к закату, не располагая ни финансами, ни масштабной организационной структурой.

Но, как отмечает axios.com, хотя растерянные Байденом и Уоррен голоса в основном отошли не Сандерсу, главным бенефициаром этого процесса является именно он. Ведь большое число конкурентов в борьбе за голоса умеренных демократов позволяет прогнозировать, что пока их голоса будут распыляться между несколькими кандидатами.

Пожалуй главным препятствием на пути Сандерса пока выглядит фактор Майкла Блумберга. Тот вступил в гонку поздно и пропускает первые праймериз, собираясь ринуться в бой в супер-вторник 3 марта, когда голосование состоится сразу в 15 штатах. На фоне вероятного заката Байдена аналитики теперь считают именно Блумберга той универсальной центристской фигурой, вокруг которой могут объединиться избиратели "только-не-Берни". Но и у Блумберга не все гладко. Ему, как и Сандерсу, 78 лет. А поскольку Блумберг тратит на избирательную кампанию огромные деньги из своего кармана, его упрекают в попытке купить себе дорогу к президентству.

Путь социалиста Сандерса к победе на праймериз выглядит более очевидным, чем у любого из его конкурентов

Как бы то ни было, время чтобы остановить Сандерса у демократического истеблишмента стремительно уходит. Блумбергу, Буттиджичу и любому другому желающему "спасти" партию от сенатора-социалиста необходимо уже на ближайших праймериз, в первую очередь в супер-вторник, продемонстрировать подавляющее превосходство над конкурентами. И они идут в атаку. Группы активистов разворачивают мощную информационную кампанию против Сандерса, называя его экстремистом. Байден, Блумберг, Буттиджич и Уоррен редко не трогают друг друга, но регулярно критикуют сенатора-социалиста.

Как ни парадоксально, но такая стратегия Сандерса во многом повторяет путь Трампа в Белый дом. В 2016 году на переполненных республиканских праймериз он был аутсайдером. На заре его кампании аналитики любили говорить о "потолке": якобы революционные предложения Трампа поддерживало не более 30-40 процентов республиканцев. На этом основании делался вывод о том, что рано или поздно из многочисленных соперников Трампа останется один, который соберет вокруг себя остальной электорат и станет кандидатом. Этого так и не произошло. К тому времени, когда оппонентов у Трампа поубавилось, его преимущество по уже одержанным победам было слишком большим. А все обсуждавшиеся истеблишментом интриги с целью лишить Трампа этой победы в конечном итоге так и остались домыслами.

Теперь аналогичный потолок сулят и Сандерсу. Телеканал NBC News опубликовал анализ состоявшихся праймериз, озаглавив его: "Берни Сандерс уперся в потолок голосов". Авторы материала отмечают, что его поддерживает лишь определенный сегмент сторонников партии.

Может быть и так, но публика объединяется вокруг победителей. Ведь аутсайдеру Трампу с изначальным "потолком" удалось не только победить на республиканских праймериз, но даже и на всеобщих выборах. А на сегодня Трамп - вне всяких сомнений самый популярный политик-республиканец, которого поддерживают около 90 процентов сторонников партии.

Другой расхожий аргумент против Сандерса состоит в том, что он не способен победить Трампа. А ведь по большому счету, именно так формулируется главная миссия, которую должен выполнить кандидат-демократ на выборах 3 ноября. Согласно соцопросам, более половины американцы не готовы голосовать за президента-социалиста. В этом и Трамп видит свой главный козырь против Сандерса. Глава Белого дома заявлял: "Мы никогда не будем социалистической страной".

В штабе Сандерса не соглашаются. Слоган на его фирменных стикерах гласит: "Сандерс победит Трампа". Кроме того, последние опросы общественного мнения компаний NBC/Wall Street Journal демонстрируют, что шансы сенатора победить Трампа в схватке один-на-один оцениваются примерно также, как и шансы Байдена.