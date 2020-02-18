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18.02.2020 16:18
Рубрика: В мире

Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess

Текст: Александр Ленин (Токио)
Россиянин с круизного лайнера Diamond Princess заразился коронавирусом COVID-19. Заболевшим оказался супруг нашей соотечественницы, которую ранее подозревали на наличие инфекции. По всей видимости, гражданка РФ оказалась полностью здорова.

Мужчина направлен на лечение в одно из медучреждений префектуры Айти на острове Хонсю. Примечательно, что у него не было симптомов заболевания. В настоящее время российский гражданин чувствует себя хорошо. Его жена находится под наблюдением врачей в одной из больниц префектуры Канагава рядом с Токио. Специалисты полагают, что высок риск ее заражения, так как женщина находилась в одной каюте с заболевшим.

"Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие COVID-19 по состоянию на 17 февраля с.г. В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни - без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга, с учетом высокого риска инфицирования, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава", - сообщило посольство РФ в Японии на своей странице в Facebook.

Фото: EPA
Еще 88 человек заболели коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Японские власти планируют с 19 февраля разрешить не зараженным новым коронавирусом пассажирам покинуть корабль Diamond Princess. Местные СМИ отмечают, что на берег сойдет большое количество японцев. Некоторые зарубежные страны собираются направить за своими гражданами специальные чартеры.

В Японию сегодня уже прибыл самолет из Республики Корея, передает телерадиокомпания NHK. На туристическом судне находятся 14 человек с южнокорейскими паспортами. Четверо из них изъявили желание вернуться на родину. Ожидается, что спецборт вылетит из японского аэропорта Ханэда 19 февраля.

Напомним, что сегодня были выявлены еще 88 человек с положительными пробами на коронавирус на судне Diamond Princess, в том числе 35 японцев. Все вновь заболевшие будут незамедлительно госпитализированы. Общее число зараженных на корабле составило 542 человека.

Российских граждан в новой группе зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess не значится. В настоящее время дипломаты посольства РФ в Японии прорабатывают с местными властями вопрос возвращения наших соотечественников на родину.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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