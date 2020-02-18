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18.02.2020 09:35
Рубрика: Легковые авто

Коронавирус закрыл крупнейший автосалон

Текст: Михаил Азнавуров
Стенд Haval в Пекине. Фото: Андрей Полухин/РГ Стенд Haval в Пекине. Фото: Андрей Полухин/РГ
Стенд Haval в Пекине. Фото: Андрей Полухин/РГ

Из-за эпидемии коронавируса в Китае отменена международная автомобильная выставка в Пекине. Пекинский автосалон - один крупнейший мировых смотров автомобильных новинок. Проводится по четным годам начиная с 1990-го.

Фото: REUTERS
Китайские авиакомпании отменили 78 тысяч рейсов из-за коронавируса

Запланированная к проведению с 21 по 30 апреля 2020 года шестнадцатая по счету автовыставка в столице Китайской народной республики будет перенесена на новую дату. Вспышка коронавирусной инфекцией, острого распираторного заболевания, началась в декабре прошлого года. Первые случаи заболевания отмечены в китайской провинции Хубей.

По состоянию на 17 февраля поражено более 70 тысяч человек, число жертв достигло 1776, подавляющая часть из них - жители Китая. Это не первое крупномасштабное мероприятие в Китае, отмененное из-за вспыхнувшей эпидемии, ранее была отменена Азиатская инвестиционная конференция, а также заседания правительства КНР.