Косачев: США уже обокрали Венесуэлу и иезуитски обвиняют Мадуро

Минфин США внес в санкционный список базирующуюся в Швейцарии компанию Rosneft Trading и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро за то, что те выступали посредниками при продаже и транспортировке венесуэльской нефти.

Обоснования очередной репрессии уже окончательно выдержаны в стиле советских 30-х годов: "компания Rosneft Trading поддерживает диктаторский режим Мадуро, позволяя ему притеснять венесуэльский народ", "народ Венесуэлы отважно высказался против Мадуро и продолжает требовать свободы и правопорядка. Соединенные Штаты твердо намерены поддерживать народ Венесуэлы" и так далее в том же духе.

За всем этим пафосным агит-треском про народ, который на самом деле вовсе не просил США лишать его доступа к своим экономическим ресурсам, разумеется, вполне прагматичные интересы: досада на сорванные планы по осуществлению госпереворота в Венесуэле вкупе с продолжением притеснения российского энергосектора, в чем еще больше коммерческих, чем ценностных мотивов. По сути это санкции за препятствование вмешательству США в дела другого государства: никто не смеет вставать на пути Вашингтона к его очередной жертве. Это поведение даже не мирового жандарма, а глобального хулигана, грубо использующего свою экономическую силу в политических интересах.

Разумеется, никакие обоснования этому экономическому хамству мы принимать не будем, и считаем это очередным недружественным актом в гибридной войне США не только против Венесуэлы, но и против России, как и против всей свободной мировой торговли. В этой войне победителя не будет по определению, поскольку, теряя Россию как партнера и подрывая свободу рынка, США теряют и репутацию ответственного международного игрока. Санкциями уже бьют "по площадям", и это значит, что с американским бизнесом все более рискованно иметь дело кому угодно: в любой момент американский минфин или законодатели могут придумать предлог для очередных репрессалий. Другим странам надежнее торговать друг с другом, чем связываться с непредсказуемой американской машиной санкций, которую опять не устраивает политический строй в очередной стране.

Разумеется, подчиняться не будем, а Венесуэлу поддержим. США обокрали эту страну уже на более чем 100 млрд долларов и иезуитски обвиняют в бедствиях президента Мадуро. У него могут быть ошибки, но это не повод для внешней экономической агрессии.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook