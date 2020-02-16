Убытки Венесуэлы из-за санкций США достигли 116 миллиардов долларов

Из-за американских санкций экономика Венесуэлы терпит убытки в размере 116 миллиардов долларов. Об этом в субботу сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес на пресс-конференции в Каракасе.

По его словам, Боливарианская республика предъявила иск к администрации президента США Дональда Трампа, потому что из-за финансовой и экономической блокады Вашингтона экономике страны нанесен огромный ущерб, пишет ТАСС. Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прибыл в Гаагу, чтобы подать в Международный уголовный суд жалобы на США. Каракас обвиняет Вашингтон в преступлениях против человечности, которые стали результатом принудительных односторонних санкций, вводимых с 2014 года.

Напомним, в очередной раз США расширили санкционный список по Венесуэле седьмого февраля. На этот раз под ограничения попала крупнейшая авиакомпания страны Conviasa. В Каракасе заявили, что эти санкции поставили под угрозу безопасность страны.