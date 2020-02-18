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Рубрика: Спорт

Клопп возвращается

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" отправится в гости к "Атлетико"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
Большой европейский футбол возвращается после зимней паузы. Во вторник состоятся первые две встречи плей-офф Лиги чемпионов. В Мадриде "Атлетико" примет действующего обладателя трофея "Ливерпуль", а дортмундская "Боруссия" сыграет с "Пари Сен-Жермен".
"Ливерпуль" одержал 25 побед в 26 матчах в Премьер-лиге и очень близок к завоеванию титула. Фото: REUTERS "Ливерпуль" одержал 25 побед в 26 матчах в Премьер-лиге и очень близок к завоеванию титула. Фото: REUTERS
"Ливерпуль" одержал 25 побед в 26 матчах в Премьер-лиге и очень близок к завоеванию титула. Фото: REUTERS

В последний раз "Ливерпуль" выходил на поле домашнего стадиона "Атлетико" в июне прошлого года. В финале Лиги чемпионов "красные" победили "Тоттенхэм" и впервые за 13 лет стали лучшим клубом Европы. Надо ли говорить после такого, что "Ванда Метрополитано" - знаковое место для "красных".

Фото: REUTERS
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Впрочем, вряд ли "Ливерпулю" стоит рассчитывать на гостеприимность в этот вторник. "Атлетико" хоть и угодил в небольшой кризис в начале года, но все еще остается грозным соперником. Командой, способной потрепать нервы любому гранду.

- Для нас все матчи являются финалами. Это вызов для нас. На наших плечах лежит огромная ответственность. Мы будем сражаться против очень сильных клубов, - сказал главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. - Но я бы не хотел говорить о шансах как в Примере, так и в Лиге чемпионов. Не будем забегать вперед. Ребята будут бороться, а там посмотрим.

Если откровенно, шансов больше у "Ливерпуля". Команда Юргена Клоппа уже в ближайшее время должна впервые за 30 лет стать чемпионом Англии. Для этого ей осталось одержать всего пять побед в предстоящих 12 турах. "Красные" с начала сезона набрали потрясающий ход, и, похоже, не собираются останавливаться.

В пользу англичан говорит и всевозможная статистика. "Ливерпуль" выиграл 11 двухматчевых еврокубковых противостояний подряд (включая квалификацию). Последнее поражение в плей-офф команда потерпела в 1/16 финала Лиги Европы в 2015 году, когда она по пенальти уступила "Бешикташу". В Лиге чемпионов "мерсисайдцы" неизменно побеждают по сумме двух встреч с четвертьфинала 2008/09, когда они с общим счетом 5:7 проиграли "Челси".

В июне прошлого года "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов на домашнем стадионе "Атлетико", победив в финале "Тоттенхэм"

Еще одна интересная деталь: "Ливерпуль" четырежды соперничал с испанскими клубами в плей-офф Лиги чемпионов. Все четыре раза англичане пробивались дальше по турнирной сетке, победив в девяти поединках и потерпев лишь два поражения.

- Понятия не имею, когда мы в следующий раз завоюем Лигу чемпионов. Впереди у нас серьезный соперник. Да, "Атлетико" не так много забивает, но и мало пропускает. В последние недели у них были определенные проблемы с составом. Если кто и может играть на результат, так это команда Симеоне. Я очень уважаю этого специалиста, у нас с ним хорошие отношения. Однако во время матча это не будет иметь никакого значения, - подчеркнул рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп.

В отличие от пары "Атлетико" - "Ливерпуль" в противостоянии "Боруссии" с "ПСЖ" трудно назвать однозначного фаворита.

"Ливерпуль" установил рекорд топ-лиг Европы

Дортмундцы с начала года набрали впечатляющую форму: в пяти встречах в Бундеслиге "желто-черные" одержали четыре победы с разницей мячей 22:8. Восемь мячей забил новичок команды Эрлинг Холанд. Молодой норвежец - один из самых перспективных форвардов мира. Многие эксперты прочат ему такое же будущее, как у нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

- Когда стал регулярно забивать за "Зальцбург", пришло понимание, что я могу многого добиться. Но потом смотришь на таких парней, как Мбаппе, и думаешь: "В футболе все еще есть более высокий уровень". Моя цель - стать одним из сильнейших, - говорит Холанд.

Перед выездом в Дортмунд "ПСЖ" провел сумасшедший матч с одним из аутсайдеров чемпионата Франции "Амьеном". Уступая к перерыву 0:3, во втором тайме парижане вышли вперед 4:3, но пропустили в компенсированное время. Как итог - 4:4.

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После встречи некоторые французские СМИ выступили с резкой критикой в адрес рулевого "ПСЖ" Томаса Тухеля. А бывший наставник команды Луис Фернандес заявил, что немец - самый слабый тренер парижан с момента прихода в клуб шейхов.

К слову, для Тухеля противостояние с "Боруссией" станет особенным событием. Ведь до прихода в "ПСЖ" он на протяжении двух сезонов работал в Дортмунде, вывел команду в Лигу чемпионов и завоевал Кубок страны. Но эта страница, по словам Томаса, уже в прошлом.

- Я думаю только о настоящем. У нас хватает проблем, в том числе с составом. Не уверен, сможет ли принять участие в поединке в Дортмунде Неймар. Его состояние мы оценим уже непосредственно в день встречи, - подытожил немец.

Где будем смотреть

18 февраля, вторник

Матч ТВ

22.50 "Атлетико" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.

Матч! Футбол 1

22.45 "Боруссия" - "Пари Сен-Жермен". Прямая трансляция.

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