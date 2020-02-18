ЛНР: Украинские силовики спровоцировали обострение в Донбассе

Во вторник утром украинские силовики осуществили массированный обстрел территории ЛНР с применением крупнокалиберной артиллерии, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По предварительным данным, причиной обострения стала попытка украинской диверсионной группы в составе десяти человек проникнуть на территорию республики в районе населенного пункта Голубовское. Однако группа попала на минное поле, в результате чего погибли не менее двух военных, трое из них получили ранения. Для обеспечения эвакуации убитых и раненых командование 93-й бригады приказало нанести артиллерийский удар.

В ЛНР информировали, что по четырем населенным пунктам было выпущено более 50 снарядов калибра 152, 122 миллиметра, а также из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, запрещенных Минскими соглашениями. "В результате, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Мирные жители вынуждены укрываться в подвалах своих домов", - говорится в сообщении пресс-службы ЛНР.

В связи с обострением ситуации на линии разграничения президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание СНБО. Украинская сторона возложила вину за инцидент на ополчение ЛНР. Между тем в Москве выразили сочувствие в связи с жертвами внутриукраинского конфликта. "Мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем выражаем сочувствие и надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.