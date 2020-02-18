Лукашенко заявил о планах на дальнейшее сотрудничество с "Роснефтью"

На долгосрочные договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве рассчитывает Александр Лукашенко, подчеркнув в начале встречи с председателем ее правления Игорем Сечиным, что хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей компании ситуацию, которая складывается у Беларуси и России по нефти, передает пресс-служба главы государства.

Президент уточнил в ходе беседы, состоявшейся 18 февраля, что в прошлом году "Роснефть" поставила в республику "ни много, ни мало - половину нефти, которую мы покупали в России". Он выразил уверенность в том, что встреча в Минске поможет прояснить перспективы кооперации. "Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве", - добавил Лукашенко.

Как известно, "Роснефть"- лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами ее деятельности являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

Как уже сообщал "СОЮЗ", 7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов России и Беларуси, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.

Игорь Сечин в ходе встречи подтвердил, что настроен на конструктивные переговоры с президентом Беларуси. Глава компании отметил, что с радостью принял приглашение белорусского лидера. "Очень ценю те доверительные отношения, которые существуют между нами", - добавил он, обратив внимание на тот факт, что "Роснефть" является одним из крупных инвесторов в экономику Беларуси. "Мы являемся участниками акционерного капитала Мозырского НПЗ, у нас есть сеть заправок на территории Беларуси, она небольшая - работают 36 АЗС", - уточнил он.

Отвечая на вопрос Лукашенко, что делать дальше, Игорь Сечин дал исключительно позитивный ответ: "надо работать вместе, конечно. Мы настроены конструктивно. Рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами".