Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа

Средства массовой информации, входящие в Медиакорпорацию Китая, подробно рассказали о них, о сопереживании и солидарности, которые выражают братскому народу россияне.

Позиции "РГ" были посвящены новостные сюжеты в информационной программе CCTV "Новости 1+1" и других телепрограмм, публикации агентства "Синьхуа", газет "Жэньмин жибао" и "Цянькао сяоси", сообщения информационной программы мобильного приложения "Россия - Китай: главное" и других платформ. Особое внимание уделил публикации полос и МИД КНР на очередной онлайновой пресс-конференции.

Китайские коллеги прислали видеоролик о том, какое освещение получила инициатива "РГ" в масс-медиа.