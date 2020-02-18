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18.02.2020 17:38
Рубрика: Экономика

Минэнерго: "Северный поток-2" будет достроен до 2021 года

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Планы по срокам достройки газопровода "Северный поток-2 " сохраняются, проект будет завершен к концу 2020 - началу 2021 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова замминистра энергетики России Павла Сорокина.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
В "Газпроме" ответили США на заявление о перспективах "Северного потока-2"

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода из-за отсутствия у нашей страны технических возможностей для этого, в результате санкций Вашингтона. При этом в презентации ко дню инвестора компании "Газпром", представленной в Нью-Йорке 11 февраля, сроком окончания строительства указывается конец 2020 года.

Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Под действие ограничений попали морские суда, занимающиеся укладкой этих трубопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), и компании, которые могут продать или сдать в аренду суда для этих проектов, способные выполнять такие работы.

Фото: Константин Завражин/РГ
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После этого суда швейцарской компании Allseas, выполняющие укладку труб "Северного потока-2" в Балтийском море покинули место работ. На сегодняшний день, газопровод достроен более чем на 90%. Уложено около 2300 км труб. Совокупная длина недостроенного участка 166 км.

После заявлений России о том, что она способна достроить "Северный поток-2" самостоятельно, появилась информация, что США могут расширить санкции против газопровода на всех участников строительства и даже покупателей российского газа

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Газопровод "Северный поток-2"

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