Минэнерго: "Северный поток-2" будет достроен до 2021 года

Планы по срокам достройки газопровода "Северный поток-2 " сохраняются, проект будет завершен к концу 2020 - началу 2021 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова замминистра энергетики России Павла Сорокина.

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода из-за отсутствия у нашей страны технических возможностей для этого, в результате санкций Вашингтона. При этом в презентации ко дню инвестора компании "Газпром", представленной в Нью-Йорке 11 февраля, сроком окончания строительства указывается конец 2020 года.

Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Под действие ограничений попали морские суда, занимающиеся укладкой этих трубопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), и компании, которые могут продать или сдать в аренду суда для этих проектов, способные выполнять такие работы.

После этого суда швейцарской компании Allseas, выполняющие укладку труб "Северного потока-2" в Балтийском море покинули место работ. На сегодняшний день, газопровод достроен более чем на 90%. Уложено около 2300 км труб. Совокупная длина недостроенного участка 166 км.

После заявлений России о том, что она способна достроить "Северный поток-2" самостоятельно, появилась информация, что США могут расширить санкции против газопровода на всех участников строительства и даже покупателей российского газа