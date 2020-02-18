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18.02.2020 17:29
Рубрика: В мире

На конференции клуба "Валдай" назвали основные проблемы Ближнего Востока

Текст: Константин Волков
На проходящей в Москве IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай", собравшей видных экспертов из разных стран, были подведены итоги двухдневного обсуждения состояния и перспектив регионов Ближнего Востока и Северной Африки.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Как отметил в своем выступлении глава Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов, будущее Ближнего Востока зависит от нескольких факторов. Это недостаток природных ресурсов, включая воду и пищу, и их неравномерное распределение. Это стихийная урбанизация региона, стабильность государственных институтов, а также различие между странами, в том числе в уровне жизни.

Фото: РИА Новости
Участники клуба "Валдай" знают, в чем причины кризисов на Ближнем Востоке

Схожий взгляд и у президента Турецкого совета по международным делам Мустафы Айдына. Он считает, что к нехватке воды и еды могут прибавиться демографические и климатические проблемы. Рост числа представителей молодежи приведет к политическим изменениям. В регионе есть опасность распространения оружия, в том числе ядерного. Если оно окажется в распоряжении одного государства, то другие тоже будут стремиться получить его. Усиление государственных аппаратов в государствах Ближнего Востока с одной стороны, помогает стабильности, с другой - может привести к тому, что госаппарат станет репрессивным. А присутствие в регионе США стимулирует другие страны тоже приходить туда, чтобы конкурировать с Америкой, однако эти геополитические игры могут негативно сказываться на местном населении.

Также участники конференции сошлись во мнении, что Россия доказала свою способность играть конструктивную роль посредника в ближневосточном регионе.

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