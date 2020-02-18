На смартфоны Xiaomi предустановят российские приложения

Xiaomi намерена соблюдать законодательство РФ и будет предустанавливать российское программное обеспечение на свои устройства.

В компании подчеркнули, что такая процедура тщательно отработана, поскольку Xiaomi уже давно активно практикует предустановку приложений от локальных разработчиков, сообщает РИА Новости.

"В случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме", - заявили представители Xiaomi.

Напомним, что закон, обязывающий производителей устанавливать российское ПО на продаваемые в нашей стране устройства, вступит в действие первого июля 2020 года. В список таких гаджетов включат смартфоны, планшеты и умные телевизоры Smart TV. Список приложений и перечень устройств будет определен правительством.

С требованием предустанавливать софт российского производства ранее согласилась компания Samsung.