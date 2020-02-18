У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

На смартфоны Xiaomi предустановят российские приложения

Текст:   Антон Благовещенский
18.02.2020,  
18:15
Xiaomi Mi 9T. Фото: Xiaomi Xiaomi Mi 9T. Фото: Xiaomi
Xiaomi Mi 9T. Фото: Xiaomi

Xiaomi намерена соблюдать законодательство РФ и будет предустанавливать российское программное обеспечение на свои устройства.

В компании подчеркнули, что такая процедура тщательно отработана, поскольку Xiaomi уже давно активно практикует предустановку приложений от локальных разработчиков, сообщает РИА Новости.

Назван самый мощный смартфон из недорогих. В России он стоит 16 тысяч рублей
Самый дорогой смартфон Samsung поцарапали, подожгли и сломали пополам

"В случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме", - заявили представители Xiaomi.

Напомним, что закон, обязывающий производителей устанавливать российское ПО на продаваемые в нашей стране устройства, вступит в действие первого июля 2020 года. В список таких гаджетов включат смартфоны, планшеты и умные телевизоры Smart TV. Список приложений и перечень устройств будет определен правительством.

С требованием предустанавливать софт российского производства ранее согласилась компания Samsung.

смартфоны
Фото: iStock
В Instagram объяснили, почему приложение не появится на iPad 16:41
Nokia готовит первый кнопочный телефон на Android 17.02.2020
Стало известно, каким будет Android 11 14.02.2020
приложения
Фото: iStock
Для Windows бесплатно раздают альтернативу Microsoft Word 16:37
Названы приложения, опасные почти для всех 13.02.2020
Huawei и Xiaomi запустят магазин приложений для России. Почему это важно 06.02.2020
Xiaomi
Фото: Скриншот YouTube
Анджелину Джоли в роли Сони Блейд добавили в Mortal Kombat 13:50
Xiaomi выпустила новый смартфон Mi 10 и назвала цену 13.02.2020
Xiaomi рассказала, когда покажет свой новый смартфон Mi 10 10.02.2020