НДС предложили снизить до 15%

Лидер фракции Сергей Миронов заявил журналистам, что реализация инициативы поможет экономике РФ.

Отметим, что власти повысили ставку НДС до 20% с 18% с 1 января 2019 года.

В пояснительной записке авторы утверждают, что повышение ставки НДС для увеличения финансирования национальных проектов себя не оправдало.

- Снижение ставки НДС с 20 до 15 процентов приведет к снижению поступления этого вида налога в консолидированный бюджет РФ на сумму порядка 1 трлн рублей в год, - заявили разработчики. - Но, в то же время, уменьшение ставки НДС, безусловно, приведет к росту ВВП.

Депутаты сослались на мнения экспертов, согласно которым 1 процент снижения НДС приведет к ежегодному росту ВВП на 1 процент. В свою очередь, рост экономики приведет к большему объему поступления НДС и других налогов.

В результате, как подсчитали авторы, снижение ставки НДС с 20 до 15 процентов уже на третий год применения приведет к превышению дополнительных налоговых поступлений над выпадающими доходами на 870 млрд рублей, и затем прогнозируется их стабильный рост.

Выпадающие в первый и второй года реализации законопроекта доходы авторы предлагают компенсировать накопленными ранее резервами, которые уже на третий год будут возвращены за счет дополнительных налоговых поступлений.

Правительство в своем отзыве указало, что расчеты и обоснования упомянутых сумм выпадающих доходов федерального бюджета в прилагаемых к законопроекту материалах отсутствуют.

- Законопроект не предусматривает каких-либо мер, которые позволят обеспечить направление дополнительных доходов налогоплательщиков на расширение производственных возможностей и повышение оплаты труда, - добавили в кабмине.

Кроме того, в условиях рыночных отношений размер заработной платы в значительной степени зависит от соотношения спроса и предложения на конкретном рынке труда, напомнили авторы отзыва. В связи с чем повышение уровня оплаты труда наемным работникам как следствие снижения ставки НДС им представляется неочевидным.

И еще одно соображение - снижение налоговой ставки по НДС фактически не влияет на уровень цен, поскольку в условиях рыночных отношений ценообразование зависит в основном от складывающегося соотношения спроса и предложения на товары.

- Снижение ставки НДС приведет к сокращению доходов федерального бюджета, что ограничит возможности финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере, - резюмировали в правительстве.