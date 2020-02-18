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18.02.2020 15:05
Рубрика: Экономика

НДС предложили снизить до 15%

Текст: Татьяна Замахина
Фракция "Справедливая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%. Документ с отрицательным отзывом кабмина появился в думской базе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лидер фракции Сергей Миронов заявил журналистам, что реализация инициативы поможет экономике РФ.

Отметим, что власти повысили ставку НДС до 20% с 18% с 1 января 2019 года.

В пояснительной записке авторы утверждают, что повышение ставки НДС для увеличения финансирования национальных проектов себя не оправдало.

Фото: Reuters
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- Снижение ставки НДС с 20 до 15 процентов приведет к снижению поступления этого вида налога в консолидированный бюджет РФ на сумму порядка 1 трлн рублей в год, - заявили разработчики. - Но, в то же время, уменьшение ставки НДС, безусловно, приведет к росту ВВП.

Депутаты сослались на мнения экспертов, согласно которым 1 процент снижения НДС приведет к ежегодному росту ВВП на 1 процент. В свою очередь, рост экономики приведет к большему объему поступления НДС и других налогов.

В результате, как подсчитали авторы, снижение ставки НДС с 20 до 15 процентов уже на третий год применения приведет к превышению дополнительных налоговых поступлений над выпадающими доходами на 870 млрд рублей, и затем прогнозируется их стабильный рост.

Выпадающие в первый и второй года реализации законопроекта доходы авторы предлагают компенсировать накопленными ранее резервами, которые уже на третий год будут возвращены за счет дополнительных налоговых поступлений.

Правительство в своем отзыве указало, что расчеты и обоснования упомянутых сумм выпадающих доходов федерального бюджета в прилагаемых к законопроекту материалах отсутствуют.

- Законопроект не предусматривает каких-либо мер, которые позволят обеспечить направление дополнительных доходов налогоплательщиков на расширение производственных возможностей и повышение оплаты труда, - добавили в кабмине.

Фото: iStock
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Кроме того, в условиях рыночных отношений размер заработной платы в значительной степени зависит от соотношения спроса и предложения на конкретном рынке труда, напомнили авторы отзыва. В связи с чем повышение уровня оплаты труда наемным работникам как следствие снижения ставки НДС им представляется неочевидным.

И еще одно соображение - снижение налоговой ставки по НДС фактически не влияет на уровень цен, поскольку в условиях рыночных отношений ценообразование зависит в основном от складывающегося соотношения спроса и предложения на товары.

- Снижение ставки НДС приведет к сокращению доходов федерального бюджета, что ограничит возможности финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере, - резюмировали в правительстве.

Экономика Финансы Налоги Власть Работа власти Партии "Справедливая Россия" Повышение НДС Законопроекты и комментарии

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