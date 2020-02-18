Незараженные пассажиры начнут покидать судно Diamond Princess с 19 февраля

Пассажиры с отрицательными пробами на коронавирус COVID-19 начнут сходить на берег с круизного лайнера Diamond Princess с 19 февраля. Об этом рассказал министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

По словам главы японского здравоохранительного ведомства, к 19 февраля на руках японских специалистов будут результаты анализов всех пассажиров на коронавирус, передает телерадиокомпания NHK. Ожидается, что люди окончательно покинут зараженный инфекцией корабль в период с 19 по 21 февраля.

Напомним, судно Diamond Princess стоит на карантине рядом c японским портовым городом Йокогама к югу от Токио. На его борту в настоящий момент с учетом экипажа находится около 3,2 тысячи человек. По последним данным, общее число зараженных инфекцией составило 454 человека, включая одну россиянку.

Напомним, что США в ночь с 16 на 17 февраля двумя чартерными рейсами в полном составе эвакуировали своих граждан с Diamond Princess. В Японии остались только американцы с положительными пробами на коронавирус.

О намерении вывезти своих людей с лайнера заявили еще несколько государств, среди которых Канада и Италия. Кроме того, изучают вопрос направления самолетов в Японию за своими жителями власти Гонконга и Тайваня.