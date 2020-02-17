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17.02.2020 02:57
Рубрика: В мире

Граждан США эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Американские граждане эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у японского порта Йокогама. На судне выявлены 355 человек с коронавирусом COVID-19.

Фото: AP Photo
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Два чартера с гражданами США на борту 17 февраля рано утром вылетели из токийского аэропорта Ханэда, передает телерадиокомпания NHK. Самолеты доставят граждан с американскими паспортами на военно-воздушные базы в Калифорнии и Техасе, где вернувшихся на родину американцев поместят на двухнедельный карантин.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 февраля около 380 американцев сошли на берег с лайнера Diamond Princess и на специальных автобусах Сил самообороны Японии доехали до аэропорта Ханэда. Багаж туристов грузили в самолеты люди в защитных костюмах.

К вывозу своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess активно готовится Канада. В настоящее время на судне находятся около 250 пассажиров с канадскими паспортами. Кроме того, эвакуировать своих граждан собираются Австралия, Италия, Гонконг и Тайвань.

В мире Восточная Азия Япония В мире США Распространение коронавируса COVID 19

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