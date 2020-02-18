Парламент Парагвая одобрил введение режима ЧС из-за эпидемии денге

В Парагвае парламент одобрил введение режима чрезвычайной ситуации на всей территории страны из-за эпидемии лихорадки денге. Ранее аналогичное решение принял сенат.

Данная мера будет действовать 90 дней, что позволит направить больше средств из бюджета и различных фондов на борьбу с заболеванием, пишет РИА Новости. По данным минздрава Парагвая, с начала этого года уже подтверждено 4,3 тысячи случаев заболевания, еще у 85,2 тысячи человек подозревают денге. Переболел и президент Парагвая Марио Абдо Бенитес.

Напомним, лихорадка денге - опасное вирусное заболевание, которое распространено в странах с субтропическим и тропическим климатом. Основные переносчики - комары Aedes aegypti. Основными симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.