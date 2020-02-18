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Рубрика: В мире

Пелоси призвала демократов нанести Трампу поражение на предстоящих выборах

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси "не может вообразить" переизбрание Дональда Трампа на второй срок на пост президента. Об этом она заявила в интервью CNN, призвав членов Демократической партии объединиться и нанести поражение главе Белого дома на предстоящих третьего ноября выборах.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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По словам Пелоси, у демократов есть свое видение будущего и они четко осознают, что предлагают лучшее будущее для Америки. "Мы должны нанести на выборах поражение Дональду Трампу, который не разделяет такое видение объединяющего страну будущего", - цитирует ТАСС. Спикер поблагодарила всех претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии США на пост президента за то, что они участвуют в борьбе и предлагают идеи. Пелоси также подчеркнула, что не сбрасывает со счета бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который неудачно выступил на собраниях партийных активистов в Айове и первичных выборах в Нью-Гэмпшире.

Во время интервью был затронут и вопрос импичмента, инициированного демократами в Палате представителей. Пелоси выразила уверенность в том, что Трампу "уже никогда не оправдаться". А, комментируя произошедший четвертого февраля инцидент, когда она демонстративно разорвала текст выступления президента на совместном заседании обеих палат Конгресса США, Пелоси заявила, что если бы нашла хоть одну страницу без фальсификаций, то оставила бы эту речь целой.

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