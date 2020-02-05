Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.

Копию своего выступления глава Белого дома передал Пелоси за несколько минут до начала. В тот момент спикер протянула Трампу руку, однако он не пожал ее, а отвернулся и занял свое место на трибуне, пишет ТАСС.

Как только Трамп закончил свою речь, находившаяся за его спиной Пелоси взяла со стола бумаги и разорвала их. Позже она прокомментировала свой поступок, заявив, что это было "обходительно, учитывая имевшиеся альтернативы".

Напомним, выступление Трампа состоялось во вторник вечером. Президент уделил в речи большое внимание достижениям в своей экономической политике. Ранее несколько законодателей от демократической партии отказались присутствовать на ежегодной речи в знак протеста против Трампа.