Пять отличий новой линейки смартфонов Samsung Galaxy

Стоит ли торопиться покупать смартфоны Samsung Galaxy S20, только что представленные публике? Разберем основные отличия новинок от старой линейки Galaxy S10.

Киностудия в кармане

Пожалуй, самым интересным отличием Galaxy S20 от Galaxy S10 является обновленная камера. Впервые в истории южнокорейская компания поставила 108 МП сенсор. Кроме того, смартфоны научились снимать видео с разрешением 8К. Что это означает для пользователей? В первую очередь возможность снимать отличные фотографии и видео, используя всего лишь одно устройство - смартфон. Также улучшилась ночная съемка. Кстати, презентацию Galaxy S20 для трансляции в Сети снимали не на профессиональные камеры, а именно на эти смартфоны.

Быстрая смена картинки

В линейке Galaxy S20 Samsung впервые в своих смартфонах поставила дисплей 120 Гц. Это означает, что смартфон сможет перерисовывать изображение 120 раз за 1 секунду. Для сравнения: частота экрана в Galaxy S10 была 60 Гц. Зачем это нужно? Для быстрой и динамичной смены картинки. Новшество особенно оценят геймеры, ведь в играх важна каждая миллисекунда. Приведем простой пример. Допустим, два человека играют в шутер: один на экране с частотой 60 Гц, другой - с частотой 120 Гц. На экране с частотой 120 Гц все изображения будут отрисовываться гораздо быстрее и плавнее. Именно поэтому люди, профессионально занимающиеся киберспортом, предпочитают играть на мониторах с повышенной частотой обновления экрана. По умолчанию экран в Galaxy S20 будет отображать информацию с частотой 60 Гц, но вы можете изменить ее на 120 в настройках смартфона.

Мощность и энергоэффективность

Прошлогодняя линейка устройств Samsung Galaxy работала на процессоре Exynos 9820, этот чип был разработан по технологии 8 нм, а новый процессор, установленный в линейке Galaxy S20, - Exynos 990 разработан по технологии 7 нм. Не погружаясь в технические подробности, скажем лишь то, что для пользователей это означает прирост мощности и энергоэффективности. Таким образом, новые смартфоны Samsung смогут работать значительно дольше своих предшественников.

Обновленный сканер отпечатков пальцев

К сканеру отпечатков пальцев в Galaxy S10 было много претензий, он срабатывал далеко не всегда и приходилось заново заводить отпечаток. В Samsung учли все отзывы от пользователей и в Galaxy S20 установили новый сенсор. Во-первых, он расположен симметрично, а во-вторых, имеет увеличенную площадь срабатывания, благодаря чему разблокировать смартфон стало значительно проще и быстрее.

Много места для роликов отличного качества

Смартфоны Galaxy S10 поддерживали 512 ГБ памяти на картах MicroSD, а в Galaxy S20 поддерживается 1 ТБ памяти на картах MicroSD. Это было сделано в первую очередь потому, что новинки поддерживают съемку видео с разрешением 8К. Например, ролик всего лишь в одну минуту занимает целых 600 МБ.

В сухом остатке

Несмотря на вышеперечисленные отличия, новая линейка смартфонов Samsung является все же эволюционной, а не революционной. Все нововведения рассчитаны скорее на тех, кто хочет иметь самый "навороченный" смартфон. Линейка Galaxy S10 по-прежнему остается актуальной, и ее возможностей хватит для подавляющего большинства пользователей. Поэтому если у вас любой флагман Samsung 2019 года, Galaxy S20 вполне можно и пропустить.