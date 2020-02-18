Путин поздравил композитора Гладкова с юбилеем

Президент направил поздравительную телеграмму народному артисту России, композитору Геннадию Гладкову, которому сегодня исполняется 85 лет.

Глава государства отметил яркий, самобытный талант юбиляра, назвал его замечательным композитором. Гладков - автор музыки ко многим фильмам (среди них "Обыкновенное чудо") и мультфильмам (например, "Бременские музыканты"), а также театральным постановкам. "Такой творческий, вдохновенный труд, значимый личный вклад в развитие лучших традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания", - убежден Владимир Путин.

Президент пожелал Гладкову здоровья, благополучия и успехов.

Юбилей композитор встретит в кругу друзей. Он не прекращает творить: сейчас, например, работает над музыкальным циклом по басням Крылова. А юбилейный концерт отложил на следующий год.