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18.02.2020 11:00
Рубрика: Культура

Путин поздравил композитора Гладкова с юбилеем

Текст: Кира Латухина

Президент направил поздравительную телеграмму народному артисту России, композитору Геннадию Гладкову, которому сегодня исполняется 85 лет.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Геннадий Гладков: Сначала в "Бременских музыкантах" не было принцессы

Глава государства отметил яркий, самобытный талант юбиляра, назвал его замечательным композитором. Гладков - автор музыки ко многим фильмам (среди них "Обыкновенное чудо") и мультфильмам (например, "Бременские музыканты"), а также театральным постановкам. "Такой творческий, вдохновенный труд, значимый личный вклад в развитие лучших традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания", - убежден Владимир Путин.

Президент пожелал Гладкову здоровья, благополучия и успехов.

Юбилей композитор встретит в кругу друзей. Он не прекращает творить: сейчас, например, работает над музыкальным циклом по басням Крылова. А юбилейный концерт отложил на следующий год.

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