Путин назвал квазинагрузкой комиссию за оплату ЖКУ

Президент продолжил встречи с руководством думских фракций. С лидером фракции "Единая Россия" он обсудил вопросы законотворчества. Путин отметил, что фракция - самая крупная в нижней палате парламента. У нее много сторонников в регионах, большую работу партия ведет для обеспечения устойчивого развития страны, констатировал он и предложил поговорить по наиболее важным вопросам в ходе организации законотворческой работы.

Одно из предложений Неверова касалось жилищно-коммунальных платежей. Тема достаточно острая: гражданам банки начисляют на них комиссию. "И у людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добросовестные плательщики, это вызывает возмущение, - такая дополнительная нагрузка", - пояснил докладчик. "Мы тоже этот вопрос достаточно хорошо обсудили, проработали, обсуждали его с Центральным банком РФ, они нас поддерживают, - внести такие изменения, чтобы эти комиссии отменить", - объявил он.

"Конечно, я понимаю, банки этого, наверное, категорически не хотят, но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того что указано, еще дополнительно начисляется комиссия", - пояснил Неверов. "Это такая квазинагрузка", - оценил президент. "Да. Поддержите нас. Мы готовы такие предложения сделать", - обратился к нему парламентарий. "Сформулируйте, конечно", - решил Путин.

Во фракции и с коллегами обсуждаются вопросы, которые волнуют граждан, также рассказал Неверов. Президент уделяет большое внимание развитию России как социального государства. Лидер думских "единороссов" подчеркнул, что практически единогласно были приняты поправки в первом чтении, которые глава государства внес в Конституцию. И в первую очередь, конечно, направленные на закрепление социальных гарантий: минимальный размер оплаты труда, индексация социальных выплат, пенсий.

"Сейчас идет достаточно широкое обсуждение, в том числе и, конечно, в Государственной Думе, и мы выезжаем в регионы, интенсивно идет общение с нашими избирателями", - рассказал докладчик. Фракции готовят свои поправки, внимательно следят за дискуссиями в рабочей группе, и Неверов предложил собрать вместе четырех руководителей фракций, чтобы обсудить предложения - и "Единой России", и других коллег.

"Мы стараемся работать в рамках нашей рабочей группы", - продолжил Неверов. В ней есть представители всех политических фракций, и они доводят свою позицию. "Но я думаю, что было бы правильно попросить вас собрать нас, четырех руководителей фракций, для того чтобы эти вопросы еще дополнительно обсудить", - аргументировал он свою просьбу. "Хорошо, Сергей Иванович, договорились. Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы", - откликнулся президент.

Неверов перешел к поручению главы государства правительству - найти решение вопроса по индексации пенсий пенсионерам-опекунам. "Мы достаточно плотно проработали с правительством разные варианты. Такое решение найдено, законопроект коллегами-депутатами фракции "Единая Россия" подготовлен и внесен", - сообщил он. "Мы просили бы поддержать его, и в весеннюю сессию мы могли бы его принять и, естественно, решить этот вопрос, с которым к вам обращались непосредственно пенсионеры-опекуны", - заявил лидер фракции "Единой России".

"Хорошо. Это очень правильное и справедливое решение", - одобрил Владимир Путин.