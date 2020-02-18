В десятку самых роскошных машин, купленных в 2019 году за счет муниципальных бюджетов, попали автомобили служащих из Воронежской и Тверской областей. Рейтинг расточительных учреждений составили в бюро расследований Общероссийского народного фронта. Ранее этот проект носил название "За честные закупки".

Энтузиасты изучили тендеры на приобретение автомобилей для муниципальных казенных учреждений со всей страны на общую сумму 28,9 миллиона рублей. Лидером стало МКУ "Административно-хозяйственный комплекс" Кингисеппского района Ленинградской области, которое обзавелось двумя Ford Eхplorer. Каждая легковушка обошлась местной казне в три миллиона. На втором месте оказалась администрация Кинельского района Самарской области, которая хотела обеспечить подведомственное учреждение служебным авто за 2,8 миллиона.

- Мы оперативно обратились к заказчику и в конструктивном диалоге убедили его в том, что покупка за счет налогоплательщиков Toyota RAV4 Prestige Safety не будет способствовать эффективности... Чиновники отменили закупку, - рассказал координатор бюро расследований ОНФ по Приволжскому федеральному округу Вадим Нуждин.

Предотвратили необоснованные траты и в Якутии, где двумя Toyota Camry Executive Safety по 2,6 миллиона каждая планировало обзавестись МКУ "Комитет по имущественным и земельным отношениям Вилюйского улуса". Контракт расторгли через три дня без оплаты.

Остальные участники рейтинга все же приобрели себе престижные иномарки. Так, под прицел "фронтовиков" попало МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба и хозяйственно-техническое обеспечение" Калачеевского района Воронежской области с внедорожником Skoda Kodiaq за почти 2,5 миллиона и администрация Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области с Mitsubishi Pajero Sport за 2,48 миллиона.

- После выхода нескольких "индексов расточительности" в 2015 году активисты ОНФ предложили законодательно ограничить стоимость автомобилей, которые могут приобретаться органами власти. С 2016 года в стране действует постановление о нормировании, регулирующее предельную стоимость таких закупок. Согласно этому документу, автомобиль стоимостью до 2,5 миллиона разрешен федеральному министру. Регионы разрабатывали свои документы о нормировании, которые не должны были противоречить федеральным нормам. Однако некоторые руководители небольших муниципалитетов считают, что они, как и министры, могут передвигаться на автомобилях за 2,5 миллиона, а то и дороже, - пояснил Нуждин.

Бюро расследований обратит внимание чиновников на необходимость привести нормирование закупок служебных автомобилей в субъектах РФ в соответствие с федеральными нормами.

В управлении делами Воронежской области в ответ на запрос "РГ" сообщили, что при расчете затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта для правительства региона и подведомственных ему казенных учреждений действуют ограничения, установленные нормативами обеспечения функций госорганов. Правила определения таких затрат утверждены постановлением правительства области от 30.12.2014 года N 1218. В документе задана верхняя планка в 2,5 миллиона рублей (включительно) для гражданских служащих, относящихся к руководителям высшего звена и их заместителям.

Проще говоря, речь о тех, кто возглавляет какое-либо управление или департамент, аппарат или секретариат председателя правительства региона и его замов, а также о полпредах губернатора в облдуме и при федеральных органах власти. В той же части табели о рангах находятся, например, пресс-секретарь и референт губернатора, председатели региональной КСП и избиркома.

Между тем

Изначально в постановлении стояли другие цифры. Для служебных авто, закрепленных за крупным чиновником персонально, действовало ограничение в полтора миллиона рублей. Для "общих" машин, предоставляемых по вызову, максимальная стоимость равнялась одному миллиону. В июле 2019 года нормативы увеличили. Теперь на пресловутые 2,5 миллиона разрешается приобрести авто с персональным закреплением. В категории машин по вызову предельная сумма не изменилась.