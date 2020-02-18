Новости

В Таганроге состоялся полет нового самолета-амфибии для ВМФ России 12:11
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ 12:09
ЦБ поддержал уголовное наказание за утечки данных из банков 12:07
Видео: пьяный водитель пролетел на BMW десятки метров и выжил 12:07
Володин: Для РФ и Афганистана важно объединить усилия в борьбе с терроризмом 12:01
Житель Кузбасса попытался получить жилье за килограмм героина 11:59
В Ленобласти экскаваторщика попросили закопать бочку с телом 11:57
Глава МВД Украины предложил принять закон о коллаборантах в Донбассе 11:49
Число детей на семейном обучении растет на две тысячи в год 11:26
Первый корабль с морской версией "Панциря" вышел на испытания 11:24
Главврач уханьской больницы "Учан" скончался от коронавируса 11:22
Академик: Обитающие в России летучие мыши не переносят коронавирус 11:21
В Сочи суд оштрафовал женщину за дебош в самолете 11:13
На Урале издали книгу об одном из неизвестных героев афганской войны 11:11
На Ставрополье девушка выбросила новорожденного ребенка из окна 11:07
Цукерберг приехал в Брюссель для секретных встреч с еврокомиссарами 11:04
Путин поздравил композитора Гладкова с юбилеем 11:00
Другой Skoda Rapid дебютировал в Китае 11:00
В Приангарье за гибель роженицы на семь лет осудили водителя "скорой" 10:58
Лукашенко посетит с официальным визитом Египет 10:58
Кабмин не поддержал законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря 10:48
В Приморье и Хабаровский край пришли 78 фур с овощами из КНР 10:46
"Корабль-призрак" прибило к берегам Ирландии 10:46
Мотострелки СФ опробовали хлебопечки и полевую кухню в Арктике 10:46
Непогода осложнила работу крупнейшего аэропорта Ямала 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
18.02.2020 11:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Джип не по чину

Чиновников в ЦФО поймали на покупке дорогих авто
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 34(8088)
В десятку самых роскошных машин, купленных в 2019 году за счет муниципальных бюджетов, попали автомобили служащих из Воронежской и Тверской областей. Рейтинг расточительных учреждений составили в бюро расследований Общероссийского народного фронта. Ранее этот проект носил название "За честные закупки".

Энтузиасты изучили тендеры на приобретение автомобилей для муниципальных казенных учреждений со всей страны на общую сумму 28,9 миллиона рублей. Лидером стало МКУ "Административно-хозяйственный комплекс" Кингисеппского района Ленинградской области, которое обзавелось двумя Ford Eхplorer. Каждая легковушка обошлась местной казне в три миллиона. На втором месте оказалась администрация Кинельского района Самарской области, которая хотела обеспечить подведомственное учреждение служебным авто за 2,8 миллиона.

Фото: iStock
В Госдуме усовершенствуют меры ответственности чиновников за хамство

- Мы оперативно обратились к заказчику и в конструктивном диалоге убедили его в том, что покупка за счет налогоплательщиков Toyota RAV4 Prestige Safety не будет способствовать эффективности... Чиновники отменили закупку, - рассказал координатор бюро расследований ОНФ по Приволжскому федеральному округу Вадим Нуждин.

Предотвратили необоснованные траты и в Якутии, где двумя Toyota Camry Executive Safety по 2,6 миллиона каждая планировало обзавестись МКУ "Комитет по имущественным и земельным отношениям Вилюйского улуса". Контракт расторгли через три дня без оплаты.

Остальные участники рейтинга все же приобрели себе престижные иномарки. Так, под прицел "фронтовиков" попало МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба и хозяйственно-техническое обеспечение" Калачеевского района Воронежской области с внедорожником Skoda Kodiaq за почти 2,5 миллиона и администрация Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области с Mitsubishi Pajero Sport за 2,48 миллиона.

- После выхода нескольких "индексов расточительности" в 2015 году активисты ОНФ предложили законодательно ограничить стоимость автомобилей, которые могут приобретаться органами власти. С 2016 года в стране действует постановление о нормировании, регулирующее предельную стоимость таких закупок. Согласно этому документу, автомобиль стоимостью до 2,5 миллиона разрешен федеральному министру. Регионы разрабатывали свои документы о нормировании, которые не должны были противоречить федеральным нормам. Однако некоторые руководители небольших муниципалитетов считают, что они, как и министры, могут передвигаться на автомобилях за 2,5 миллиона, а то и дороже, - пояснил Нуждин.

Бюро расследований обратит внимание чиновников на необходимость привести нормирование закупок служебных автомобилей в субъектах РФ в соответствие с федеральными нормами.

Фото: iStock
В Сургуте чиновников пересадили на такси и сэкономили 50 млн рублей

В управлении делами Воронежской области в ответ на запрос "РГ" сообщили, что при расчете затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта для правительства региона и подведомственных ему казенных учреждений действуют ограничения, установленные нормативами обеспечения функций госорганов. Правила определения таких затрат утверждены постановлением правительства области от 30.12.2014 года N 1218. В документе задана верхняя планка в 2,5 миллиона рублей (включительно) для гражданских служащих, относящихся к руководителям высшего звена и их заместителям.

Проще говоря, речь о тех, кто возглавляет какое-либо управление или департамент, аппарат или секретариат председателя правительства региона и его замов, а также о полпредах губернатора в облдуме и при федеральных органах власти. В той же части табели о рангах находятся, например, пресс-секретарь и референт губернатора, председатели региональной КСП и избиркома.

Между тем

Изначально в постановлении стояли другие цифры. Для служебных авто, закрепленных за крупным чиновником персонально, действовало ограничение в полтора миллиона рублей. Для "общих" машин, предоставляемых по вызову, максимальная стоимость равнялась одному миллиону. В июле 2019 года нормативы увеличили. Теперь на пресловутые 2,5 миллиона разрешается приобрести авто с персональным закреплением. В категории машин по вызову предельная сумма не изменилась.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж ЦФО Тверская область Тверь

Главное сегодня

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
СМИ: В районе крушения MH-17 под Донецком не было "Буков"
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Косачев о задержании украинского судна: Есть факт браконьерства
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг