Энтузиасты изучили тендеры на приобретение автомобилей для муниципальных казенных учреждений со всей страны на общую сумму 28,9 миллиона рублей. Лидером стало МКУ "Административно-хозяйственный комплекс" Кингисеппского района Ленинградской области, которое обзавелось двумя Ford Eхplorer. Каждая легковушка обошлась местной казне в три миллиона. На втором месте оказалась администрация Кинельского района Самарской области, которая хотела обеспечить подведомственное учреждение служебным авто за 2,8 миллиона.
- Мы оперативно обратились к заказчику и в конструктивном диалоге убедили его в том, что покупка за счет налогоплательщиков Toyota RAV4 Prestige Safety не будет способствовать эффективности... Чиновники отменили закупку, - рассказал координатор бюро расследований ОНФ по Приволжскому федеральному округу Вадим Нуждин.
Предотвратили необоснованные траты и в Якутии, где двумя Toyota Camry Executive Safety по 2,6 миллиона каждая планировало обзавестись МКУ "Комитет по имущественным и земельным отношениям Вилюйского улуса". Контракт расторгли через три дня без оплаты.
Остальные участники рейтинга все же приобрели себе престижные иномарки. Так, под прицел "фронтовиков" попало МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба и хозяйственно-техническое обеспечение" Калачеевского района Воронежской области с внедорожником Skoda Kodiaq за почти 2,5 миллиона и администрация Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области с Mitsubishi Pajero Sport за 2,48 миллиона.
- После выхода нескольких "индексов расточительности" в 2015 году активисты ОНФ предложили законодательно ограничить стоимость автомобилей, которые могут приобретаться органами власти. С 2016 года в стране действует постановление о нормировании, регулирующее предельную стоимость таких закупок. Согласно этому документу, автомобиль стоимостью до 2,5 миллиона разрешен федеральному министру. Регионы разрабатывали свои документы о нормировании, которые не должны были противоречить федеральным нормам. Однако некоторые руководители небольших муниципалитетов считают, что они, как и министры, могут передвигаться на автомобилях за 2,5 миллиона, а то и дороже, - пояснил Нуждин.
Бюро расследований обратит внимание чиновников на необходимость привести нормирование закупок служебных автомобилей в субъектах РФ в соответствие с федеральными нормами.
В управлении делами Воронежской области в ответ на запрос "РГ" сообщили, что при расчете затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта для правительства региона и подведомственных ему казенных учреждений действуют ограничения, установленные нормативами обеспечения функций госорганов. Правила определения таких затрат утверждены постановлением правительства области от 30.12.2014 года N 1218. В документе задана верхняя планка в 2,5 миллиона рублей (включительно) для гражданских служащих, относящихся к руководителям высшего звена и их заместителям.
Проще говоря, речь о тех, кто возглавляет какое-либо управление или департамент, аппарат или секретариат председателя правительства региона и его замов, а также о полпредах губернатора в облдуме и при федеральных органах власти. В той же части табели о рангах находятся, например, пресс-секретарь и референт губернатора, председатели региональной КСП и избиркома.
Между тем
Изначально в постановлении стояли другие цифры. Для служебных авто, закрепленных за крупным чиновником персонально, действовало ограничение в полтора миллиона рублей. Для "общих" машин, предоставляемых по вызову, максимальная стоимость равнялась одному миллиону. В июле 2019 года нормативы увеличили. Теперь на пресловутые 2,5 миллиона разрешается приобрести авто с персональным закреплением. В категории машин по вызову предельная сумма не изменилась.