На Замоскворецкой линии метро поезда следуют с увеличенным интервалом

На южном участке Замоскворецкой линии столичного метро поезда следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщает в социальных сетях столичная подземка.

По данным некоторых СМИ, изменения в движении на южном участке зеленой линии было связано с остановкой поезда с пассажирами на перегоне между станциями "Кантемировская" и "Каширская". Однако официально пресс-служба не комментирует это сообщение. По данным московского метрополитена, в настоящее время движение на Замоскворецкой линии вводится в график.