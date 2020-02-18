Обнинских врачей возмутило приглашение "умирать" на двери поликлиники

Обнинские врачи прокомментировал плакат "Добро пожаловать умирать", приклеенный неизвестными на входе в городскую больницу № 8.

- Трудно объяснить поступок людей, которые совершили эту провокацию. После серьезного кризиса, который пережила больница, коллектив КБ № 8 во главе с новым руководителем постепенно меняют ситуацию к лучшему. Поставляется современное диагностическое и лечебное оборудование, приглашаются на работу врачи и медсестры. И эта работа будет продолжаться, - говорится в заявлении медиков, опубликованном администрацией калужского наукограда.

Ранее больница не раз становилась объектом критики со стороны пациентов. За очереди в регистратуру, нехватку врачей и современного оборудования (отголоски этого недовольства слышны и в комментариях к посту с фотографией). Положение дел в КБ № 8 стало поводом для недавнего обращения Владислава Шапши (на тот момент мэра Обнинска, а ныне врио главы Калужской области) к президенту РФ. Градоначальник просил включить больницу в госпрограмму модернизации первичного звена здравоохранения.

- Вопрос был задан и услышан. Мы надеемся, что это найдет свое отражение в поручениях президента, - рассказал Шапша.