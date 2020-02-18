Составлен рейтинг регионов по суммам требований в спорах по ОСАГО

Россияне постепенно привыкают решать свои споры со страховщиками не в суде, а с помощью финансового уполномоченного. Традиционно больше всего дел касается ОСАГО. В службе омбудсмена проанализировали обращения за 2019 год и составили рейтинг территорий по сумме требований автовладельцев к страховщикам. Интересно, что на первых позициях в нем оказались вовсе не Москва и Санкт-Петербург, как можно было бы ожидать, а регионы Северного Кавказа и юга России.

Возглавляет рейтинг (есть в распоряжении "Российской газеты") Северная Осетия. Средняя сумма, которую местные автовладельцы пытались взыскать со страховщиков с помощью финансового омбудсмена в рамках дел по ОСАГО, достигла 419,01 тысячи рублей. При этом обращений за год оттуда поступило не так много - чуть больше 1,1 тысячи.

На втором месте - Чеченская республика - 390,06 тысячи рублей и 492 обращения. Замыкает тройку лидеров Ингушетия. Местные жители за год направили уполномоченному всего 350 жалоб по ОСАГО. Средняя сумма требований составила 363,21 тысячи рублей.

В первой десятке рейтинга также Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Краснодарский край (этот регион - чемпион по количеству обращений автовладельцев к омбудсмену по теме "автогражданки. За 2019 год их поступило свыше 11,2 тысячи), Ульяновская область, Ставропольский край, Сахалинская область.

В первую десятку регионов по средней сумме требований вошли субъекты, на территории которых средняя выплата по ОСАГО, согласно данным страховщиков и Банка России, превышает общероссийский показатель, комментирует Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. В январе Банк России опубликовал мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в регионах, который в том числе учитывает значение средней выплаты. Согласно указанному мониторингу, девять из топ-10 регионов отчета службы отнесены регулятором к высокорискованной зоне.

"Примечательно, что по количеству обращений регионы-лидеры из нашего отчета существенно уступают субъектам, на территории которых количество транспортных средств существенно больше, в том числе Москве и Московской области", - добавляет Воронин.

Российская столица в рейтинге финомбудсмена заняла лишь 15 месте (средняя сумма требований по ОСАГО - 241,09 тысячи рублей). Подмосковье расположилось на 23 строчке (212,79 тысячи рублей).

Самые же скромные автовладельцы живут в Республике Марий Эл, где средняя сумма требований автовладельцев по "автогражданке" не превышала 90,68 тысячи рублей, в Костромской области (89,27 тысячи рублей) и Ненецком автономном округе (58,75 тысячи рублей).

Институт финансового уполномоченного заработал на страховом рынке 1 июня 2019 года. Обращения потребителей омбудсмен рассматривает бесплатно. Как напоминает Юрий Воронин, по закону, заявители не обязаны документально обосновывать размер своих требований. Окончательный размер выплаты определяется решением финансового уполномоченного и в каждом отдельном случае может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.