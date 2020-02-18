В Москве расширили зону платной парковки

С понедельника зона платной парковки распространилась еще на 80 улиц, сообщили в пресс-службе АМПП.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Мелешенко

По словам представителей АМПП, инициаторами изменений стали местные жители, которым стало сложно найти место на парковках рядом с домом. По их обращениям муниципальные собрания районов составили список улиц, после чего его утвердил дептранс.

Теперь парковка стала платной в районах Беговом, Внукове, Таганском, Басманном, Головинском, Даниловском, Люблине, Марьиной Рощи, Митине, Нагатине-Садовниках, Новогирееве, Рязанском, Южнопортовом, Соколиной Горы, Северном и Южном Тушине. Стоимость часа парковки - от 40 руб. Местные жители, оформив разрешение, смогут парковаться бесплатно с 20.00 до 8.00, а резиденты, заплатив годовую плату 3 тыс. руб., круглосуточно.

В дептрансе полагают, что расширение зоны даст несколько эффектов. Во-первых, 15-20 процентов мест всегда будут свободны. Во-вторых, автомобилисты станут меньше кружить по району в поисках стоянки. И наконец, многие водители перестанут бросать машины на тротуарах. В соцсетях на нововведение отреагировали неоднозначно. Например, жители Марьиной Рощи в "Яндекс.Районе" пришли к выводу, что вблизи высоток действительно наблюдается дефицит свободных парковочных мест. Автолюбители из Митина обратили внимание, что вместе с платными участками появились и новые знаки, запрещающие остановку.

На ряде центральных улиц тем же решением дептранса изменена стоимость парковки. Корректировка проведена после анализа транспортной ситуации: там, где парковки забиты, плату повысили, и наоборот. Например, на улицах Гаврикова и Верхней Красносельской час парковки с 17-го числа стоит теперь не 60, а 40 рублей в час.