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18.02.2020 04:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке ракетный корабль "Разлив" вступил в морской бой

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Малый ракетный корабль (МРК) "Разлив" провел тренировку в Авачинском заливе на Камчатке. Согласно легенде учения, он вступил в одиночный морской бой.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Разлив" отразил атаку с воздуха условного противника из артиллерийских установок АК-176 и АК-630. Стрельба велась по имитированной воздушной цели.

- Экипаж МРК также провел артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, представлявшему неприятельский надводный корабль и поразил артиллерией макет морской плавающей мины, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Ранее на полигоне боевой подготовки успешно отстрелялись малые ракетные корабли "Иней", "Мороз" и малый противолодочный корабль "Холмск".

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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