В Приморье и Хабаровский край пришли 78 фур с овощами из КНР

С 15 по 17 февраля из Китая в Приморье пришли 78 фур с овощами, сообщила пресс-служба правительства края со ссылкой на информацию регионального министерства промышленности и торговли.

Продукция, привезенная в 60 машинах, предназначается местным оптовым предприятиям, остальное уйдет в Хабаровский край.

В профильном министерстве отмечают, что основной поставщик китайских овощей на рынок Приморья - оптовая база "Дружба" - снизила отпускные цены на продукцию. Следом ожидается снижение цен в торговых сетях края.

"Килограмм помидоров в зависимости от сорта сейчас стоит 100-145 рублей, огурцы - 95-120 рублей, перец сладкий - от 130 рублей, салат - 140 рублей", - отметили специалисты.

Также подешевели овощи "борщевого набора". Капуста стоит 33-34 рубля за килограмм, морковь - 42 рубля, картошка - 23-25 рублей, свекла - 26-28 рублей, лук - 27-31 рубль.

Дефицит овощей возник после того, как из-за коронавируса была закрыта граница с Китаем. Цены на огурцы выросли до 400-450 рублей, за помидоры просили от 400 до 700 рублей.

На минувшей неделе в произошедшем разбиралась замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, которая лично проехала по торговым точкам во Владивостоке, а затем провела совещание с представителями дальневосточных регионов. Там встал вопрос о необходимости увеличения российского производства овощей - на полях и в теплицах. По словам замминистра, все регионы высказались за увеличение поддержки данного направления.

"Мы вместе с Минвостокразвития будем думать, как сегментировать эту поддержку, потому что все регионы Дальнего Востока разные, имеют разные условия", - сказала он.

Для овощей так называемой "борщевой группы" - картофеля, моркови, свеклы и лука, нужно строить овощехранилища, которых сейчас в ДФО не хватает.