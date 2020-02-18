Направлено в суд третье дело о пожаре в "Зимней вишне"

Уголовное дело в отношении бывшей главы кузбасской инспекции Госстройнадзора и трех ее соучастников направила в суд Генеральная прокуратура России. Это третье по счету дело, связанное с пожаром в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".

Фигуранты - Танзиля Комкова, ее сын Эдуард, экс-начальник отдела госинспекции Светлана Шенгерей и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко - обвиняются в получении взяток за ввод в эксплуатацию здания торгово-развлекательного центра.

Следствие считает, что Комкова не без участия своего сына и Чередниченко получила семь миллионов рублей от застройщика ТРЦ - генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". В результате она не стала привлекать акционерное общество к ответственности за нарушения, допущенные при реконструкции здания кондитерской фабрики. Вторую очередь "Зимней вишни" возвели без разрешения на строительство и с нарушениями требований проектной документации.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, по указанию Комковой с марта 2013-го по март 2014 года деньги перечислялись в ООО "ИСК "Ресурс" по мнимому договору на оказание проектных услуг. Впоследствии сообщники эти средства обналичили.

Кроме того, Комкова и ее подчиненная Шенгерей злоупотребили служебным положением, не приняв мер по устранению нарушений, выявленных на объекте в марте 2014 года. Шенгерей составила акт обследования, содержащий недостоверную информацию о выполненных работах, а Комкова его утвердила. После чего здание ТРЦ ввели в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Между тем на днях Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отклонил кассационную жалобу администрации Кемерова на постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда, признавшего недействительным разрешение муниципальных властей на ввод "Зимней вишни" в эксплуатацию. Мэрия дала свое добро, получив в 2014 году положительное заключение Госстройнадзора этот на объект.

Пожар в ТРЦ "Зимняя Вишня", произошедший 25 марта 2018 года, унес жизни 60 человек, 37 из которых - дети. По факту пожара возбуждено три уголовных дела, в качестве обвиняемых по которым проходит пятнадцать человек. Одно из этих дел с мая 2019-го рассматривает Заводский райсуд, а другое (с декабря 2019-го) - Центральный райсуд Кемерова.