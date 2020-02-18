В увольнении учителя из-за стихов Есенина не нашли нарушений

Комитет по образованию Петербурга завершил проверку обстоятельств увольнения из школы №545 учителя Алексея Никитина. Педагог прочитал восьмиклассникам "Исповедь хулигана" Сергея Есенина и после разговора с директором школы остался без работы.

Как сообщил "РГ" главный специалист пресс-службы комитета по образованию Петербурга Даниил Борисов, нарушений в действиях руководства школы не выявлено.

- Установлено, что Никитин устроился в школу на должность учителя истории и обществознания в январе 2020 года. Отношение к нему как к педагогу со стороны как методистов, так и учеников, было неоднозначным. В частности, были свидетельства того, что Никитин вел себя очень эмоционально, на грани. С другой стороны, такой подход не мог не вызвать внимания у детей. Однажды Никитина попросили подменить учителя литературы. На уроке он прочитал стихотворение Сергея Есенина и позволил себе ряд жестов, в том числе и оскорбительных. Когда видеозапись попала к директору школы, то Никитина вызвали на беседу. Директор указала ему, что такое поведение для педагога неприемлемо, и Никитин написал заявление об увольнении по собственному желанию, - сообщил представитель комитета по образованию.

Также в комитете по образованию отметили, что с 2008 года Алексей Никитин успел проработать в одиннадцати школах Петербурга, и нигде его трудовые отношения не длились больше года.

Ранее в беседе с корреспондентом "РГ" Алексей Никитин сообщил, что заявление об увольнении написал под давлением администрации школы. А причину конфликта сам учитель видит в том, что "Исповедь хулигана" он прочитал школьникам без купюр, не опуская в том числе и нелитературные слова, которые есть в этом знаковом произведении Есенина.