ФСБ предотвратила свыше 50 вооруженных нападений на учебные заведения

Оперативникам Федеральной службы безопасности России удалось предотвратить страшные теракты, которые готовились в школах и техникумах на территории полуострова Крым. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, в городе Керчь задержаны двое подростков 2003 и 2004 годов рождения. Молодые люди подозреваются в подготовке террористических актов в двух местных образовательных учреждениях.

Отмечается, что задержанные являются сторонниками экстремистской идеологии. Более того в свои кумиры они записали 18-летнего Владислава Рослякова, устроившего бойню в Керченском политехническом колледже. Трагедия произошла в октябре 2018 года, тогда от рук неадекватного ученика погибли 20 студентов. А через год в больнице скончалась педагог, раненая при нападении Росляковым.

В ФСБ рассказали, что обратили внимание на одного из задержанных после того, как он оставил одобрительный комментарий в соцсетях под текстом о совершенном Росляковым преступлении. После этого - в ноябре 2018 года - с парнем провели профилактическую беседу. Следить за ним впрочем не перестали и в дальнейшем. И это помогло, как выясняется сейчас, предотвратить страшное преступление.

Сначала силовики зафиксировали, что молодой человек вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого ранее являлся Владислав Росляков. Затем оперативникам стало известно о кровавых планах, которые вынашивают двое неонацистов.

"Они разработали планы вооруженных нападений, заранее отыскав в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий образовательных учреждений", - рассказали в спецслужбе.

Одна из свидетельниц, жительница Курганской области, уже дала показания, что задержанные писали ей о своих кровавых намерениях.

Отмечается, что параллельно с подготовкой терактов те же подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые "группы смерти". Только склоняли в них молодежь не к самоубийствам, как это обычно бывает, а к совершению расправ над своими одноклассниками и однокурсниками.

У задержанных дома были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. По данным ФСБ, задержанные ранее уже провели испытания своих самодельных взрывчаток на домашних животных.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовных дел по статьям Уголовного кодекса РФ 30 "Приготовление к совершению преступления" и 205 "Террористический акт".

По данным ФСБ России, в период с начала 2018 года всего предотвращено свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения. За то же время пресечена деятельность, в том числе в уголовно-процессуальном порядке, более 260 пропагандистов экстремистской идеологии. Совместно с органами внутренних дел профилактированы более 7 тысяч подростков, попавших под влияние деструктивных идей.

"Планировавшими на образовательные учреждения нападения лицами являлись социально неадаптированные подростки, имеющие выраженные или скрытые психические заболевания, а также состоящие в конфликтных отношениях со сверстниками, преподавателями, членами семьи. При этом все они являлись участниками интернет-сообществ, пропагандирующих идеологию убийств и ориентированных на возрастную категорию 12-17 лет", - пояснили в Центре общественных связей ФСБ России.

С 2018 года по настоящее время ФСБ в глобальной сети выявлено порядка 150 крупных молодёжных экстремистских интернет-сообществ численностью около 50 тысяч пользователей. "Масштабная пропаганда радикальной идеологии, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость", - отметили в спецслужбе.

Для профилактической работы с подростками, попавшими под влияние экстремистской идеологии, ФСБ привлекает представителей региональной власти, органов внутренних дел, учебных заведений, а также квалифицированных психологов.

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