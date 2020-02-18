В Керчи подрядчика дома для детей-сирот обвинили в мошенничестве

В Керчи застройщик нанес городскому бюджету ущерб на 39 миллионов рублей, передав в муниципальную собственность непригодные для проживания квартиры для детей-сирот в многоэтажке на шоссе Героев Сталинграда. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ по Республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, директор фирмы-застройщика "Технопласт" умышленно передал в муниципальную собственность не соответствующие условиям аукционной документации и муниципального контракта жилые помещения, а затем на счет фирмы были перечислены деньги. Сейчас в отношении ее руководители завели уголовное дело.

- Директор фирмы "Технопласт" подозревается в сбыте товара, не отвечающего требованиям безопасности, и мошенничестве в особо крупном размере (часть 1 статьи 238 и часть 4 статьи 159 УК РФ, - уточнили в пресс-службе. - Следователи устанавливают полную картину произошедшего. Расследование этих дел лично контролирует руководство Главного следственного управления СКР.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении и.о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи, что заключил с 25 детьми-сиротами договор социального найма квартир, в которых не было газоснабжения и отопления. Ему инкриминируют халатность, то есть неисполнение или ненадлежащем исполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, причинившее особо крупный ущерб (часть 1.1 статьи 293 УК РФ).