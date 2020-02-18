В Краснодаре гитарист Limp Bizkit сыграл со сломанной рукой

Известный американский гитарист, участник рок-группы Limp Bizkit Уэс Борланд провел в Краснодаре концерт, на котором сыграл на гитаре со сломанной рукой. Об этом музыкант рассказал в Instagram.

- Играл с выздоравливающей сломанной рукой. Я не могу выразить то беспокойство, которое испытывал перед выступлением. Но трех пальцев было достаточно, чтобы выполнить работу. Краснодар оказался восхитителен. Спасибо всем за поддержку, - написал Борланд.

Поклонники творчества рок-группы активно откликнулись на этот пост, выразив свои мнения и эмоции.

"И мы тебя любим. Отличный был концерт. Приезжай снова", - ответил один из пользователей Сети.

"Вы отличный гитарист, Уэс! Ждем тебя в Москве", - прокомментировал другой поклонник творчества группы.

Группа Limp Bizkit выступала в Краснодаре во Дворце спорта "Олимп". При этом кубанская столица оказалась первым городом в гастрольном туре музыкантов по России.

Ожидается, что 18 февраля Limp Bizkit будет выступать в Екатеринбурге, 20 февраля - в Санкт-Петербурге, а 22 февраля - в Москве.