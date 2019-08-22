Группа Limp Bizkit начнет гастроли по России с Краснодара

В следующем году музыкальная группа Limp Bizkit запланировала в России четыре концерта. Об этом сообщает концертное агентство "Мельница".

Гастрольный тур группа Limp Bizkit начнет с Краснодара. Выступление состоится 16 февраля во Дворце спорта "Олимп". 18 февраля музыканты выступят в Екатеринбурге в Международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". 20 февраля - в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе "Юбилейный", а 22 февраля - в Москве во дворце спорта "Мегаспорт".

Билеты поступят в продажу уже в этот понедельник, 26 августа. Как сообщается на сайте билетного оператора, в Краснодаре посещение на концерт музыкантов будет стоить от трех до шести тысяч рублей.

Как писала "РГ", в конце июля в Сети появился трейлер фильма лидера Limp Bizkit Фреда Дерста с Джоном Траволтой. К режиссерскому креслу Дерсту не привыкать: на его счету многочисленные клипы Limp Bizkit, Staind, Korn и Puddle of Mudd, в 2007 году он снял свой первый полнометражный фильм "Образование Чарли Бэнкса", ставший победителем в номинации "Лучший художественный фильм о Нью-Йорке" на кинофестивале "Трайбека", а в 2008-м - спортивную комедию "Аутсайдеры".

Отметим, что группа Limp Bizkit уже выступала в Краснодаре в рамках большого российского гастрольного тура, включавшего двадцать городов, в 2015 году. Тогда Фред Дерст заявил о своем намерении получить российское гражданство и желании "снимать успешные фильмы и сериалы в Крыму".

"Я бы хотел помочь Крыму организовать крупный кинофестиваль и создать киностудию, чтобы там снимались фильмы, которые будут иметь успех и в России, и во всем мире. Я хочу стать первым американцем, который действительно это сделает в России", - сказал он.

Справка "РГ"

Limp Bizkit - американская ню-металл-группа, ставшая иконой в жанре тяжелой музыки, сочетая элементы металла и надрывного хип-хопа. Она образовалась в 1994 году. Limp Bizkit обладатели наград, среди которых Billboard, Grammy и MTV Music Awards. Особой популярностью Limp Bizkit пользуются в России, здесь заводных металлистов любят чуть ли не больше, чем в родных Штатах.