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Вышел трейлер фильма лидера Limp Bizkit Фреда Дерста с Джоном Траволтой

Новости
    26.07.2019, 13:56
Текст:   Илья Маршак
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился трейлер фильма "Фанатик" - новой режиссерской работы вокалиста группы Limp Bizkit Фреда Дерста.

Картина расскажет историю человека по кличке Лось (Джон Траволта), который одержим своим кумиром - голливудской звездой Хантером Дунбаром (Девон Сава).

Для этой роли Траволта набрал вес, изменил прическу и надел очки, а также серьезно изменил свою актерскую манеру. По словам режиссера, фильм частично основан на его собственном опыте, ведь он неоднократно встречался с одержимыми фанатами, способными на безумные и ужасные поступки.

В картине также снялись Ана Голджа ("Деграсси - новое поколение"), Джейк Гродник ("Мара. Пожиратель снов"), Джеймс Пэкстон ("Свидетели") и другие актеры. Релиз "Фанатика" состоится 30 августа, сообщает Entertainment Weekly.

Фото: youtube.com/ Sony Pictures Entertainment
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К режиссерскому креслу Дерсту не привыкать: на его счету многочисленные клипы Limp Bizkit, Staind, Korn и Puddle of Mudd, в 2007 году он снял свой первый полнометражный фильм "Образование Чарли Бэнкса", ставший победителем в номинации "Лучший художественный фильм о Нью-Йорке" на кинофестивале "Трайбека", а в 2008-м - спортивную комедию "Аутсайдеры".

В 2015 году Дерст заявил о своем намерении получить российское гражданство и желании "снимать успешные фильмы и сериалы в Крыму".

"Я бы хотел помочь Крыму организовать крупный кинофестиваль и создать киностудию, чтобы там снимались фильмы, которые будут иметь успех и в России, и во всем мире. Я хочу стать первым американцем, который действительно это сделает в России", - сказал он.

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