В Сочи суд оштрафовал женщину за дебош в самолете

Во вторник суд назначил административный штраф пассажирке рейса Санкт-Петербург - Сочи, устроившей дебош в самолете.

Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, в Адлерский районный суд из линейного отдела полиции в аэропорту Сочи поступило для рассмотрения дело об административном правонарушении.

Напомним, 16 февраля женщина 1993 года рождения во время полета на борту воздушного судна нецензурно выражалась, не реагировала на замечания окружающих, нарушая общественный порядок.

За мелкое хулиганство суд признал женщину виновной по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначил ей штраф в размере одной тысячи рублей.