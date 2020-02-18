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18.02.2020,  
12:11
Текст:  Николай Грищенко

В Таганроге состоялся полет нового самолета-амфибии для ВМФ России

Фото: ТАНКТ имени Бериева Фото: ТАНКТ имени Бериева
Фото: ТАНКТ имени Бериева
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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В Таганроге начались полеты самолета-амфибии Бе-200ЧС, построенного в интересах Военно-Морского флота России.

"После прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, Бе-200ЧС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России", - сообщили "РГ" в пресс-службе Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

В отличии от гидросамолетов, построенных для МЧС России, флотская амфибия окрашена в темно-серый цвет и может нести спасательные контейнеры с аварийным плотиком и запасом воды и пищи для сброса на воду.

Предполагается, что военные гидросамолеты Бе-200 поступят на Черноморский флот, где заменят устаревшие амфибии Бе-12 и будут использоваться в поисково-спасательных целях, а также для попутного наблюдения и разведки в ходе спасательных операций.

Максимальное время патрулирования на удалении 500 километров от аэродрома базирования около шести часов. Высота поиска и патрулирования от 100 до 8000 метров. Скорость при облете патрульной зоны 220 км/ч. Максимальная скорость - 610 км/Ч. Экипаж - три человека. Может эвакуировать до 60 человек.

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Фото: istock
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