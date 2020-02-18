Удар был такой силы, словно чугунной шпалой со всей силы шарахнули по голове. И голова отлетела. Так показалось Владу. В то же мгновение он отключился.

В себя пришел только в "скорой". Лицо все было мокрое. Провел рукой по лбу, щекам - рука была в крови. Дышалось с трудом, как будто внутри кто-то поставил легкие на паузу. Правое колено дико ныло. Дотянулся до него рукой - и нащупал торчащий в колене кусок железа.

- Тихо-тихо! - успокоил врач. - Ничего не трогай, до больницы доедем, там вытащат. У тебя, похоже, ребра переломаны, так что дыши осторожно, не паникуй. Как же тебя угораздило влететь в эту дуру?

- Какую дуру? - тихо переспросил Влад.

- Ну, в Rolls-Royce Аристовский. Он, поди, миллионов под двадцать рублей стоит. Попал ты, парень, сочувствую.

- Лучше б я сдох... - выдохнул Влад и снова отключился.

Почку - за вмятину

В Железнодорожной больнице его несколько часов зашивали вдоль и поперек. "А я, пока был в сознании, лежал и думал: ну и зачем теперь жить? - рассказывает Влад, сидя на маленькой кухне и постоянно дымя дешевыми сигаретами. - Вы представляете, что такое въехать в самую дорогую машину не только в городе - на всем Урале? Я еще тогда решил: продам почку. Тысяч на 80 долларов потянет, вот их и отдам за ремонт "ройса".

Влад как в воду глядел. Приехавший на место аварии, ставшей в один миг городской сенсацией, представитель страховой компании, в которой обслуживался Rolls-Royce Александра Аристова - местного олигарха, одного из владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), с ходу заявил: "О, да тут ремонта лимонов на пять, если не больше!" Хотя у машины была всего лишь небольшая вмятина на правом боку. Это казалось невероятным, но факт, как говорится, был налицо: ударивший Rolls-Royce на скорости под 90 километров "жигуль" превратился в сплошное месиво из железа, резины и пластика. А английский лимузин лишь отряхнулся и важно покатил дальше. Даже мотором не чихнул, не кашлянул.

Что еще отрезать?

С того памятного ДТП прошло довольно много времени. За "Жигули" своей троюродной сестры Светланы Влад уже полностью расплатился. С расплатой за дорогущий Rolls-Royce оказалось сложнее. Еще лежа в больнице, Влад целыми днями рылся в смартфоне, отыскивая объявления о покупке почки. Выяснилось, что цены на них на "черном" рынке упали. Максимум за свой орган можно было получить тысяч 50 долларов. "Мало..." - вздыхал он. И прикидывал - что еще можно у себя отрезать? Но все остальное на рынке ценилось в разы меньше.

Влад не знал, сколько с него запросит Папа Челябы (так за глаза многие называют в городе Александра Аристова. - Прим. авт.). Но ясно было, что уж никак не меньше 100 тысяч долларов. "Там один винтик, как вся моя зарплата", - говорил Владислав приходившей в больницу Светлане. Та только вздыхала.

Не до жиру

- Денег за аварию я брать не буду. Разойдемся миром. Только вы впредь, пожалуйста, будьте осторожнее, не превышайте!

Владу казалось, что все происходит в какой-то компьютерной или киношной 3D реальности. Стереоскопических очков только не хватает. Но все было взаправду. Богатый офис в центре Челябинска. Охрана по бокам. Невесть откуда взявшиеся телевизионщики с камерами наперевес. Улыбающийся Сам - Александр Михайлович Аристов. "Вы извините меня, я был не прав, и спасибо огромное за все", - только и смог сказать изумленный Владислав.

Лишь теперь он понял, зачем его пригласили в какой-то офис по телефону. А он еще идти боялся... Неделю, как вышел из больницы. Уже примерно представлял, когда в следующий раз на операционном столе окажется - почку ведь отрезать не на квартире будут.

- Я еще тогда, на операционном столе, - рассказывает Влад, - пока в сознании был, решил: продам почку. Тысяч на 80 долларов потянет, вот их и отдам за ремонт Rolls-Royce

Вечером по всем местным телеканалам только и показывали, как собственник ЧЭМК милостиво прощает виновника аварии. Правда, про извинения Влада почему-то не было сказано ни слова. Да и вообще в кадре его практически не было. Один лишь олигарх, доброжелательный, улыбающийся и все понимающий: на какие доходы живут простые работяги. Не до жиру, как говорится. "Виноват мой водитель, - сурово чеканил Александр Михайлович. - Не увидел опасность, не предупредил ее".

Сеть заполонили комменты: "Ну и зря ругают олигархов. Они тоже люди))", "Богатых надо судить по делам, а не по их автопарку!!)" Последний, кстати, у многих в Челябинске, особенно, у кого есть деньги, действительно вызывает неподдельную зависть. Помимо Rolls-Royce Phantom в гараже у Александра Михайловича - Lamborghini Aventador, Ferrari 458, Maybach. Рассказывают, когда Аристов приехал в областную администрацию на встречу с тогдашним губернатором Борисом Дубровским на белой "Ламборгини", все служащие высыпали к окнам фоткать итальянскую диковинку. Охрана не успевала отгонять любопытных чиновников от авто.

Роскошный Rolls-Royce отделался лишь небольшой вмятиной. Но она потянула на пять миллионов рублей. Фото: Павел Васильев / 74.ru

Деньги на бочку!

"Вам надлежит явиться в Ленинский суд г. Челябинска по иску о ДТП на перекрестке улиц Доватора и Воровского... Сумма исковых требований составляет 5 млн 200 тыс. рублей..." Владислав читал судебную повестку - и не верил глазам. Прошло всего пару месяцев, как Аристов публично заявил об отказе от претензий к нему. Что случилось? Почему вдруг такой разворот на 180 градусов?

Потом уже, после заседания суда, А.М.Аристов, отбиваясь от волны критики в свой адрес по поводу неожиданного "переобувания в воздухе", как напишут местные блогеры, заявит, что, дескать, Владислав Кантемиров не извинился перед ним и, стало быть, должен заплатить. "Но, во-первых, я принес извинения, - горячится Влад, одновременно подливая мне чай и проливая его. - Почему их вырезали из телесюжета - я не знаю. Хотя зачем-то это было сделано. А, во-вторых, даже если бы не извинился - ты же на всю страну заявил, в том числе и по центральным телеканалам, что не будешь брать денег за аварию. И вдруг берешь?!"

Я сижу на крохотной кухоньке в квартире Светланы, где сейчас живет, а точнее - скрывается Владислав. "Вы даже не пытайтесь найти его, бесполезно, - советовала мне главный редактор городского новостного портала 74.ru Мария Филипцева. - Мои журналисты уж на что доки, и то не смогли получить от него комментарии. С мамой он точно не живет. А где - никто не знает. Запуганный он всеми, загнанный. Под Аристова, как под каток попал".

На кухне во всех углах стоят пакеты с сухарями. На мой немой вопрос Владислав неохотно поясняет: "Это для соседских куриц. Иногда нам мясо перепадает, денег-то нет, а есть что-то надо. Вы, кстати, суп из консервов с сайрой не хотите?" Я вежливо отказываюсь, мол, только поел в отеле. Из соседней комнаты ко мне бросается черный пес и начинает радостно обнюхивать ноги. "Пират, на место!" - командует Влад. Пес нехотя уходит. "Он тоже голодает?" - вырывается у меня. Влад со Светланой переглядываются.

- А мы не голодаем, - как-то даже с обидой в голосе говорят они. - Покупаем макароны, полуфабрикаты, со скидкой, конечно, ну и что из того? Пирату вон суповые наборы берем, кости ему, а мясо, если есть, срезаем на первое себе. Свекла, морковка, капуста с огорода. Нормально живем.

Держи слово

На суде Владу удалось настоять на дополнительной экспертизе. По ее результатам исковые требования уменьшились с пяти миллионов рублей до трех восемьсот. Но и это были совершенно невообразимые деньги для Владислава, получающего на трубопрокатном заводе 35 тысяч на руки. Суд тем не менее постановил взыскивать с каждой его зарплаты половину в доход владельца Rolls-Royce.

Помощь Владу пришла, откуда не ждал. В Москве за него неожиданно вступился Сергей Неверов, бывший в то время заместителем председателя Госдумы и секретарем генсовета "Единой России". "Неужели самому Аристову не противно? Пожал руку парню, на камеры великодушно заявил, что претензий нет, "что с него взять"? Если ты мужик - держи слово", - написал он в "Фейсбуке". По собственной инициативе Неверов стал отсылать Владу 10 тысяч рублей ежемесячно на выплату алиментов для его сына Саши, тогда еще несовершеннолетнего.

- Это было очень кстати, - признается Влад. - Половина зарплаты туда, часть сюда, представляете, сколько у меня оставалось на житье-бытье? От переживаний на нервной почве стали сыпаться зубы, видите - рот наполовину пустой? Да не отворачивайтесь, вы в Москве все такие толерантные... Жить не хотелось... Меня вон Света вытащила с того света, в рифму почти, да? Ругалась со мной по-страшному. Инфаркт на этой почве даже заработала.

Бассейн с шампанским

Местные блогеры после "переобувания" Аристова написали, что в "Инстаграме" начался сбор денег для Влада. Но где эти деньги и кто их собирал - никто толком не знает. В разговорах с рабочими трубопрокатного завода (все они в категоричной форме просили не называть в материале их имена и фамилии. - Прим. авт.) я спрашивал: много народу поддержало Влада на родном заводе? Пусть не материально, по-дружески, по-свойски? Оказалось: поддержали-то многие, но негласно, чтоб начальство не узнало. "Тут все завязаны на руководство, оно в конце месяца кому тысячу подкинет в виде премии, кому две, - говорили мне. - Для вас, москвичей, это копейки, а для нас нормальные деньги. Народ особенно не возбухал, даже когда Кантемирова уволить решили из-за аварии. Мол, самого Аристова обидел, машину его поцарапал. Но обломались, не смогли. У Влада ж репутация честняка. Он гайку домой с завода не унесет. Был случай - пришла к нам машина с титаном. А он на приемке металла стоит как раз. Откуда машина? С такого-то предприятия. Звонит туда, а там говорят - мы ничего не отправляли. Всех обзвонил - все в отказ. Вы представляете? Машина, доверху груженная титаном, - и ничья. И об этом только Влад знал. Грубо говоря, продай на сторону - не Аристов в шампанском бы купался (тот в свое время был одним из владельцев марки "Абрау-Дюрсо". - Прим. авт.), а сам бы из этого шампанского до конца своих дней не вылезал. Но Влад всех на уши поставил, поставщиков загрузил по полной - нашли хозяина. А тому, как выяснилось, одной машиной больше, одной меньше..."

Где сейчас прячется Кантемиров - никто не знает. Запуганный он всеми, загнанный. Под олигарха, как под каток попал

Хотя был и у Владислава прокол. Через полгода после аварии посидел в гостях со Светланой, выпил. Cели потом в машину (Светлана на деньги, которые ей отдал Влад за разбитую "четырнадцатую", купила еще один видавший виды "жигуленок", на огород за овощами ездить). Около дома она не смогла припарковаться, попросила помочь Влада. Только он сел - ГАИ тут как тут. Лишение, штраф.

Бодался дуб с теленком

- Да, меня есть, за что подвесить за одно место, - нервно курит Влад. - Не надо было тогда за руль садиться, даже на одну минуту. Не надо было на желтый ехать, когда в Rolls-Royce влетел. Я то-то думал, что после желтого зеленый загорится, а он красным замигал. Дурак, что говорить. Но я ведь за свою дурость плачу по самому верху. Аристову отдал уже 580 тысяч. За руль больше не сажусь. Ну что ж меня, как губку, притом сухую, выжимать? Я за всю жизнь не смог скопить ни на квартиру, ни на машину, у меня вообще ничего нет, кроме мамы, сына и Светы. Мне что, повеситься сейчас на этой кухне? Откуда деньги взять? Я уж думал в Донецк поехать, в ополчение. Отец мой подполковником был в ракетных войсках, орденами награжден. Но уеду туда - решат, что скрываюсь от выплат, не выполняю решения суда. Что делать, москвич?

Я только вздыхаю и грустно качаю головой. Ситуация действительно патовая. Хотя на самом деле - простая, как лист железа, с которым каждый день возится Влад. С одной стороны владелец промышленного комбината-гиганта, собственник всевозможных ЗАО и ОАО, директор лесничества, "король ферросплавов", занимающий в рейтинге русскоязычной версии Forbes место во второй сотне среди богатейших бизнесменов России, с состоянием более полумиллиарда долларов. С другой - простой работяга, без денег, без недвижимости, без возможности купить даже экземпляр журнала Forbes в газетном киоске. Бодался теленок с дубом. Скорее - дуб с теленком. У кого-то есть вопросы: чья возьмет?

Я долго и упорно добивался комментария у Аристова, от которого он в конце концов наотрез отказался. Мне действительно было интересно: зачем? К чему эта судебная тяжба? Ради принципа, чтоб другим неповадно было? Еще раз показать, кто в доме хозяин? Честно скажу: у меня не было, да и сейчас нет на это ответа. Вся история кажется мне просто несуразностью и абсурдом районного масштаба. Часто ездя по России в командировки, знаю не понаслышке: местные кардиналы от бизнеса на всякие сумасбродства бывают чересчур горазды. И не стоит искать какой-то логики или рациональности в их странных, на первый взгляд, действиях. Лучше на досуге почитать Салтыкова-Щедрина. И все, поверьте, станет ясно и понятно как божий день.

Финита ля комедия?

- Гад он и жлоб, Кантемиров этот, - огорошила меня юрисконсульт с ЧЭМК, настоятельно порекомендовавшая "даже не вздумать" называть ее фамилию. И сразу продолжила: - Ведь он что удумал? Попросил суд признать его банкротом. И его таки признали! Мы в суде Арбитражном говорим, а как же долг его, кто отдавать будет? Не шутки ведь: 2 миллиона 456 тысяч 995 рублей 60 копеек. А они - специально нанятый финансовый управляющий не нашел у него ни счетов в банках, ни недвижимости, ни вообще какого бы то ни было имущества, которое можно выставить на торги. И - вжик, решение суда: "Гражданин Кантемиров освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов". Мы, конечно, подали апелляцию, и нам уже дали знак, поверьте, что деньги все-таки вернут. Но это же беспредел полный! Какой-то слесарь на убогой развалюхе таранит фешенебельное авто состоятельного гражданина, выплачивает жалкие 600 тысяч - и суд говорит "достаточно", у него, дескать, больше ничего нет. Так пусть идет, продает свою почку, как он хотел! Их же две в конце концов. Согласны со мной?

- Вот вы тогда и отрезайте ее, - предлагаю я. - Берите кухонный нож в заводской столовой - и начинайте процедуру.

Юрисконсульт брезгливо морщится и уходит. Звонит телефон. На том конце Владислав радостно сообщает: "В первый раз за столько времени получил всю зарплату, без вычетов, все 35 тысяч! Конфет купил нам со Светкой, а Пирату кусочек лосося. Он с ума сошел от радости, так лаял!"

Я думаю: сказать или нет об апелляции? И о том, что лосось для Пирата может стать лакомством в первый и последний раз? Решаю: не надо.

После затяжного дождя так хочется увидеть пусть недолгую, но радугу - вот с чем я точно согласен.

P.S.

Когда верстался номер, пришло sms-сообщение от Владислава: "Сегодня выиграл апелляцию!"