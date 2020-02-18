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18.02.2020 20:30
Рубрика: Легковые авто

Российская полиция пересядет на Hyundai Solaris

Текст: Михаил Азнавуров

На санкт-петербургском заводе Hyundai освоили производство седанов Solaris для оперативных служб МВД России. Об этом свидетельствует полученный 17 февраля компанией "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" сертификат на спецмодификацию. Документ опубликован в базе Росстандарта.

Фото: Юрий Воронцов
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Согласно документу машины правоохранительных служб отличает установленное спецоборудование на дополнительные 30 кг массы, а также задние брызговики.

На Solaris для полиции и ДПС устанавливают только самый мощный 123-сильный бензиновый мотор 1.6, агрегатированный с 6-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "автоматом".

#Hyundai