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18.02.2020 21:23
Рубрика: Экономика

Сертификат на маткапитал можно будет получить при выписке из роддома

Сертификат на материнский капитал можно будет получить при выписке из роддома на основании полученных при поступлении данных. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Фото: Михаил Синицын
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"Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом", - рассказал министр в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесены поправки, направленные на реализацию инициатив президента РФ по расширению программы материнского капитала. Действие программы продлевается до 31 декабря 2026 года, при этом меру господдержки можно будет получить уже при рождении первого ребенка, а ее размер на второго ребенка увеличится до 616 617 рублей.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минфин Материнский капитал

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