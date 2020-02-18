Сотниковой была проведена плановая операция

Олимпийской чемпионке Сочи-2014 по фигурному катанию Аделине Сотниковой проведена плановая операция.

Тренер спортсменки Елена Буянова рассказала ТАСС подробности госпитализации. Она заявила, что с фигуристкой не произошло ничего страшного.

"Это была запланированная операция, ничего экстренного. Все в порядке", - сказала Буянова.

Ранее Sport24 сообщил, что Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу №67 им. Л.А. Ворохобова. На фото и видео видно, что на шее у спортсменки специальный защитный воротник.

Сама Сотникова пока не сообщила о своем самочувствии и о том, какая же операция была проведена.