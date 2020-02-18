Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Суд во вторник рассматривал апелляцию Мазо на решение об экстрадиции в Россию, принятое 15 октября 2019 года.

Решение отказать в удовлетворении жалобы огласил судья, председательствующий в апелляционной коллегии. Таким образом, запрос на экстрадицию Мазо из Вены вступил в силу.

По данным газеты Salzburger Nachrichten, Бориса Мазо задержали в Вене в ноябре прошлого года по иску испанской прокуратуры. По версии следствия, он обвиняется в отмывании денег при приобретении дорогостоящей виллы в районе города Малага. Испанцы в регионе Коста-дель-Соль задержали жену и сына Мазо, а также посредника в приобретении недвижимости. Сам чиновник выехал в Австрию, где запросил политического убежища.

На выдаче Мазо настаивает Россия, где он разыскивается за растрату средств в ходе реконструкции Эрмитажа.