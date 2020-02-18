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18.02.2020 07:07
Рубрика: Легковые авто

Suzuki представила компактный кроссовер на 7 мест

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Suzuki. Фото: Пресс-служба Suzuki.
Фото: Пресс-служба Suzuki.

Японский автопроизводитель решил сделать упор на практичность, упакованную в размер компактного SUV, и выкатил новинку - Suzuki XL7.

Фото: пресс-служба Suzuki
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Кроссовер с тремя рядами сидений имеет длину 4 450 мм, ширина равна - 1 775 мм. Для сравнения, габариты Hyundai Tucson соответственно: 4 480 и 1 850 мм.

В движение новинка приводится 1.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с. Базовой коробкой передач является 5-ступенчатая "механика", также есть версии с 4-диапазонным "автоматом". Привод - только передний.

Фото: Пресс-служба Suzuki.

В компании говорят, что XL7 является кроссовером, который предоставляет владельцу практичность MPV. В Индонезии, где и будет продаваться новинка, сегмент MPV хорошо развит: на такие машины приходится порядка 30% авторынка.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
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Однако география продаж не ограничится одной лишь Индонезией. В планах компании наладить экспорт в соседние азиатские страны и Латинскую Америку.

В России модельный ряд Suzuki представлен компактным внедорожником Jimny и кроссоверами Vitara и SX4.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
#Suzuki