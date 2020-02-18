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18.02.2020 20:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota представит в Женеве "младший" RAV4

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Toyota Фото: Пресс-служба Toyota
Фото: Пресс-служба Toyota

На женевском автосалоне, открывающемся 5 марта, среди прочих новинок Toyota проведет мировую премьеру нового субкомпактного кроссовера.

Фото: Андрей Полухин/РГ
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Автомобиль будет иметь гибридную силовую установку c функцией зарядки тяговой литий-ионной батареи от внешнего источника тока, а также интеллектуальную систему полного привода Toyota AWD-i - задние колеса будет приводить в движение отдельный электромотор.

Частичное представление о внешности кроссовера дает распространенное производителем графическое изображение задней части кузова. Форма кузова кроссовера будет ближе к утилитарному RAV4, чем яркому внешне, но менее практичному C-HR. Окраска кузова - с контрастной крышей. Задние фонари с объемным рассеивателем и габаритными огнями на светодиодах в виде горизонтальных полос сразу под задним стеклом - все очень похоже на RAV4.

Презентация кроссовера пройдет 3 марта в пресс-дни Женевского автосалона и будет транслироваться в интернете.

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#Toyota