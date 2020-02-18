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18.02.2020 09:08
Рубрика: В мире

Украина хочет обменять пленных до встречи "в нормандском формате"

Текст: Константин Волков

Киев намерен провести очередной обмен пленными до саммита "в нормандском формате", который намечен на апрель. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире украинского телеканала ICTV.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Кроме того, украинская сторона хотела бы обсудить вопросы совместного мониторинга. По словам министра, ожидается, что будут освобождены порядка 200 граждан Украины. Прогресс в этом вопросе, напомнил он, был достигнут на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключает, что подготовка к новому нормандскому саммиту затянется, поскольку Киев пока что не выполнил ни одного из тех пунктов, о которых стороны договаривались на встрече в Париже.

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