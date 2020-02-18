Украина хочет обменять пленных до встречи "в нормандском формате"

Киев намерен провести очередной обмен пленными до саммита "в нормандском формате", который намечен на апрель. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире украинского телеканала ICTV.

Кроме того, украинская сторона хотела бы обсудить вопросы совместного мониторинга. По словам министра, ожидается, что будут освобождены порядка 200 граждан Украины. Прогресс в этом вопросе, напомнил он, был достигнут на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключает, что подготовка к новому нормандскому саммиту затянется, поскольку Киев пока что не выполнил ни одного из тех пунктов, о которых стороны договаривались на встрече в Париже.