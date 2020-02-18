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18.02.2020,  
17:20
Текст:  Майя Бирюкова

Украина может свернуть свои ракетные программы

Фото: VoidWanderer / wikimedia.org Фото: VoidWanderer / wikimedia.org
Фото: VoidWanderer / wikimedia.org

Проект Гособоронзаказа (ГОЗ) на этот год фактически ликвидирует ракетную программу Украины. В нем нет ни крупных партий "Ольхи", ни "Нептуна".

Фото: Void Wanderer/wikipedia.org
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Со ссылкой на документ об этом в своем Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов. Он уточнил, что проект рассматривается сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны. "Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором, это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив", - пишет журналист.

Проектом не предполагается закупка крупной партии ракет "Ольха", в нем нет финансирования программы "Нептун". Руководитель информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец также в Facebook согласился с тем, что у ракетной программы Украины, согласно проекту ГОЗ, грядут большие сложности. Он подчеркнул, что ошибка Минобороны состоит в том, что финансирование "Нептуна" и "Ольхи-М" решено реализовать по линии госгарантий, хотя обычно таким образом финансировались закупки серийных изделий.

Проектом ГОЗ, по словам Юрия Бутусова, не предусмотрено необходимое оснащение действующих ракетных комплексов. К примеру, тепловизионных прицелов для противотанковых "Стугны", "Корсара" и "Фагота".

- Государство тратит десятки миллионов долларов на закупку новейших ракетных комплексов и ракет к ним, но не оснащает основные системы вооружения для ночного боя, - пишет он.

Отсутствуют в документе средства на закупку 155-мм снарядов для проекта "Богдана", "чисто символические" деньги выделяются на 152-мм снаряды для "Гиацинтов" и "Акаций", - подчеркивает журналист. Недостаточным он называет финансирование систем связи. Отсутствуют также нужные средства для модернизации танков Т-64 с двигателем 6ТДФ и нет "системного подхода к одной из ключевых проблем - повышению мобильности действующей армии", - резюмирует Бутусов.

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